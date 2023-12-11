Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lebih Banyak Pria yang Mencoba Bunuh Diri ketimbang Wanita, Ini Alasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:22 WIB
Lebih Banyak Pria yang Mencoba Bunuh Diri ketimbang Wanita, Ini Alasannya
Percobaan Bunuh Diri. (Foto: Freepik)
A
A
A

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mencatat angka percobaan bunuh diri pada pria lebih tinggi ketimbang wanita. Data Estimasi Kesehatan Global 2021 menyebut, sekira 90 persen mereka yang mencoba melakukan bunuh diri adalah lelaki.

Dari 6.544 angka bunuh diri di semua usia di Indonesia, sebanyak 5.095 kasus terjadi pada laki-laki. Perhimpunan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa & Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional DR dr Nova Riyanti Yusuf, SpKJ menyebut perempuan memang memiliki emosional yang lebih tinggi, tapi cenderung takut mengeksekusi.

"Perempuan kadang punya ide bunuh diri tapi tidak ada determinasi melakukan itu," ujar dr Nova dalam media briefing ”Fenomena Bunuh Diri di Indonesia” di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dia pun memberi contoh pada kasus percobaan bunuh diri yang pernah ditanganinya. Ketika perempuan merasa sedih hingga depresi, dia memiliki energi lain yang lebih besar dari itu. Hal itu yang membuat perempuan menghilangkan keinginan untuk bunuh bunuh diri. 

"Kadang kalau lagi sedih dan down nggak semangat melakukan apapun, tapi the same time perempuan ada energi untuk melakukan sesuatu," tambahnya.

Namun berbeda dengan laki-laki yang cenderung jarang cerita sehingga menyimpan kesedihannya sendiri. Hal ini juga terkait pada kecenderungan seorang patriarki sehingga menganggap laki-laki harus kuat, tidak boleh sedih, dan tidak boleh nangis. "Padahal dia juga memiliki masalah hanya saja nggak menunjukkan emosional problem sehingga ada percobana bunuh diri," pungkasnya. 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Telusuri berita women lainnya
