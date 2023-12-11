Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Amerika Serikat Izinkan Modifikasi Gen untuk Pengobatan Penyakit Sel Sabit

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |02:00 WIB
Amerika Serikat Izinkan Modifikasi Gen untuk Pengobatan Penyakit Sel Sabit
Amerika Serikat izinkan pengobatan dengan modifikasi gen. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BADAN Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) telah memberi izin pengobatan menggunakan teknologi modifikasi gen Crispr, sebagaimana dilansir dari Wired pada Selasa (12/12/2023). Ini menjadi pertama kalinya di sepanjang sejarah negara tersebut.

Perawatan medis yang disebut Casgevy ini ditujukan untuk mengobati pasien dengan penyakit sel sabit, yakni kelainan darah bawaan yang mempengaruhi lebih dari 100.000 orang di AS. Terapi dibuat oleh Vertex Pharmaceuticals dari Boston dan Crispr Therapeutics dari Swiss.

Casgevy yang sudah lebih dahulu diadopsi oleh Inggris itu bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri yang melemahkan yang merupakan ciri khas penyakit sel sabit. Ini melibatkan pengeditan sel pasien di luar tubuh untuk mengesampingkan cacat genetik yang menyebabkan penyakit.

Genetik

Orang dewasa dan anak-anak berusia 12 tahun ke atas yang sering mengalami serangan nyeri berhak menerima penanganan dengan Casgevy. Terapi ini dirancang untuk diberikan sekali saja, dan manfaatnya berpotensi bertahan selama bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun.

“Ini adalah tonggak sejarah yang besar. Ini benar-benar dapat mengubah kehidupan individu dan mengurangi beban rasa sakit," kata Vence Bonham, penjabat wakil direktur National Human Genome Research Institute di National Institutes of Health.

Untuk diketahui, penyakit sel sabit adalah suatu kondisi keturunan di mana sel darah merah seseorang menjadi keras dan berbentuk bulan sabit, bukannya fleksibel dan bulat. Sel-sel 'sabit' ini mengumpul dan menghalangi aliran darah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa.

Seiring berjalannya waktu, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan organ. Sel-sel yang sakit juga mati lebih awal, sehingga menyebabkan kekurangan sel darah merah yang sehat. Jumlah sel darah merah yang rendah berarti tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, suatu kondisi yang disebut anemia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072666/kali_muscle-al13_large.jpg
Binaragawan Ini Ubah Warna Matanya Secara Permanen, Miliki Risiko Kematian Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/481/3072674/anjing_husky-Qqz3_large.jpg
Gegara Bawa Jalan-Jalan Anjing Peliharaan, Wanita Ini Kehilangan Mata Kanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/481/3070732/sakit_kepala-CNuy_large.jpg
Viral Tren Chroming di Kalangan Anak dan Remaja, Bisa Sebabkan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068975/kisah-wanita-kehilangan-4-anggota-tubuh-akibat-terkena-liur-anjing-eBaul8HWzO.jpg
Kisah Wanita Kehilangan 4 Anggota Tubuh Akibat Terkena Liur Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068925/influencer-ini-hebohkan-dunia-maya-sebarkan-body-positivity-lewat-tubuh-besarnya-q9KsnXF5OR.jpg
Influencer Ini Hebohkan Dunia Maya, Sebarkan Body Positivity Lewat Tubuh Besarnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement