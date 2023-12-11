Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Perbedaan Tuberkulosis dengan Bronkitis, Ini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:00 WIB
Mengenal Perbedaan Tuberkulosis dengan Bronkitis, Ini Penjelasan Dokter
Mengenal perbedaan bronkitis dan tuberkulosis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT Tuberkulosis atau TB kerap kali membuat masyarakat bingung untuk membedakannya dengan penyakit bronkitis. Sebab, kedua penyakit itu sering kali dianggap sama, sehingga membuat masyarakat sering kali keliru.

Dokter Spesialis Paru, dr Erlina Burhan mengatakan bronkitis dan TB adalah kedua penyakit yang berbeda. Meskipun gejalanya mungkin sama yaitu batuk berdahak, tetapi antara bronkitis dan tuberkulosis memiliki penyebab yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan.

“Kalau bronkitis itu peradangan yang ada di saluran napas atau bronkus. Makanya kalau terinfeksi dan meradang penyakitnya disebut bronkitis,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Senin (11/12/2023).

Tuberkulosis

Menurutnya, mengapa berbeda? Karena biasanya pada TB peradangan terjadi di jaringan paru. Begitupun sebaliknya, dengan penyakit yang berkaitan dengan pernapasan lainnya.

“Seperti kalau laringnya terinfeksi disebut dengan laryngitis, dan faring terinfeksi disebut faringitis,” ucap dr Erlina.

Oleh karena itu, dr Erlina menyimpulkan kalau tuberkulosis paru menyerang jaringan paru, sedangkan bronkitis ada di bronkus. Sehingga dapat dikatakan penyebab kumannya pun berbeda.

Lantas tidak sampai di situ, dilansir dari laman Ciputra Hospital, perbedaan lainnya antara kedua penyakit tersebut adalah pada cara pengobatannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pneumonia Bronkitis Tuberkulosis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/481/3014290/angka-kematian-tuberkulosis-india-menurun-ini-hal-yang-wajib-dipelajari-indonesia-ZMnwIM9Ij4.jpg
Angka Kematian Tuberkulosis India Menurun, Ini Hal yang Wajib Dipelajari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/481/2989192/pengobatan-tb-kini-bisa-lebih-cepat-cukup-dilakukan-selama-4-bulan-8dsj4gGJt9.jpg
Pengobatan TB Kini Bisa Lebih Cepat, Cukup Dilakukan Selama 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988446/kasus-tuberkulosis-di-indonesia-meningkat-77-persen-ini-langkah-kemenkes-FplMmu8J6J.jpg
Kasus Tuberkulosis di Indonesia Meningkat 77 Persen, Ini Langkah Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988422/usaid-berikan-obat-terapi-pencegahan-tuberkulosis-untuk-indonesia-gelontorkan-dana-hingga-rp24-miliar-NacXIc3TCY.jpg
USAID Berikan Obat Terapi Pencegahan Tuberkulosis untuk Indonesia, Gelontorkan Dana hingga Rp24 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987603/ahli-kesehatan-ungkap-pentingnya-vaksinasi-tb-baru-mampu-mempercepat-pengobatan-sbkuMjA9sr.jpg
Ahli Kesehatan Ungkap Pentingnya Vaksinasi TB Baru, Mampu Mempercepat Pengobatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987588/dokter-paru-ungkap-kesulitan-dalam-menangani-pasien-tb-di-lombok-utara-Lm4kd9RaEJ.jpg
Dokter Paru Ungkap Kesulitan dalam Menangani Pasien TB di Lombok Utara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement