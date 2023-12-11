Mengenal Perbedaan Tuberkulosis dengan Bronkitis, Ini Penjelasan Dokter

PENYAKIT Tuberkulosis atau TB kerap kali membuat masyarakat bingung untuk membedakannya dengan penyakit bronkitis. Sebab, kedua penyakit itu sering kali dianggap sama, sehingga membuat masyarakat sering kali keliru.

Dokter Spesialis Paru, dr Erlina Burhan mengatakan bronkitis dan TB adalah kedua penyakit yang berbeda. Meskipun gejalanya mungkin sama yaitu batuk berdahak, tetapi antara bronkitis dan tuberkulosis memiliki penyebab yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan.

“Kalau bronkitis itu peradangan yang ada di saluran napas atau bronkus. Makanya kalau terinfeksi dan meradang penyakitnya disebut bronkitis,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Senin (11/12/2023).

Menurutnya, mengapa berbeda? Karena biasanya pada TB peradangan terjadi di jaringan paru. Begitupun sebaliknya, dengan penyakit yang berkaitan dengan pernapasan lainnya.

“Seperti kalau laringnya terinfeksi disebut dengan laryngitis, dan faring terinfeksi disebut faringitis,” ucap dr Erlina.

Oleh karena itu, dr Erlina menyimpulkan kalau tuberkulosis paru menyerang jaringan paru, sedangkan bronkitis ada di bronkus. Sehingga dapat dikatakan penyebab kumannya pun berbeda.

Lantas tidak sampai di situ, dilansir dari laman Ciputra Hospital, perbedaan lainnya antara kedua penyakit tersebut adalah pada cara pengobatannya.