HOME WOMEN HEALTH

Ajaib, Nenek 70 Tahun Melahirkan Bayi Kembar

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:43 WIB
Ajaib, Nenek 70 Tahun Melahirkan Bayi Kembar
Nenek melahirkan bayi kembar. (Foto: Yen News)
A
A
A

SUNGGUH ajaib, seorang nenek dari Uganda berusia 70 tahun, Safina Namukwaya, menjadi perempuan tertua di Benua Afrika yang melahirkan bayi kembar di sebuah rumah sakit di Ibu Kota Uganda, Kampala pada November lalu.

Women's Hospital International and Fertility Centre di Facebook mengatakan Namukwaya melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan melalui proses sesar usai menjalani program bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF).

IVF merupakan pengobatan infertilitas yakni kondisi di mana seorang perempuan gagal untuk hamil.

Sang bayi masing-masing memiliki bobot 2 kilogram saat dilahirkan pada usia 34 pekan.

“Merayakan hari jadi kami yang ke-20, kami mencatat peristiwa yang luar biasa, yakni kelahiran anak kembar dari ibu tertua di Afrika yang berusia 70 tahun!”, demikian menurut keterangan pihak rumah sakit.

“Kisah ini tidak hanya tentang kesuksesan medis, tetapi juga tentang kekuatan dan ketangguhan jiwa manusia,” lanjut pernyataan tersebut.

Namukwaya kini menjadi perempuan tertua di Benua Afrika yang melahirkan, kata rumah sakit.

Kepada stasiun TV swasta Uganda, NTV, dia mengatakan ini adalah persalinan keduanya dalam tiga tahun setelah kelahiran bayi perempuan pada 2020.

Halaman:
1 2
      
