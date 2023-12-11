Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Memasuki Musim Pancaroba, Jangan Remehkan Penyakit Menular

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |03:05 WIB
Memasuki Musim Pancaroba, Jangan Remehkan Penyakit Menular
Batuk pilek saat pancaroba. (Foto: Travel pharm)
A
A
A

KEPALA Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Ngabila Salama, MKM mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ancaman berbagai penyakit menular di musim pancaroba.

"Tentunya (yang harus diwaspadai) adalah penyakit menular. Karena ini kan peralihan musim, penyakit menular ini banyak. Apalagi masih ada Covid-19 ini, dan juga penyakit flu dan batuk," kata dr Ngabila.

batuk pilek 

dr Ngabila menjelaskan, saat pancaroba, kelembapan menjadi faktor utama yang membuat imunitas menjadi turun, sehingga berbagai jenis kuman dan virus penyebab penyakit dapat mudah masuk ke dalam tubuh.

 BACA JUGA:

Untuk itu, ia mengatakan ada dua hal yang bisa dilakukan yaitu cegah sakit dan cegah komplikasi atau kematian.

Cegah sakit berarti melakukan berbagai upaya pencegahan seperti menerapkan pola hidup sehat, termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta disiplin memakai masker.

"Memang kalau enggak penyakit pernafasan, ya penyakit pencernaan. Berarti penularannya pasti lewat tangan, kemudian airborne, droplet, lewat udara. Jadi tetap disiplin bermasker, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan diri. Juga kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan sekitar," ujar dr Ngabila.

Mengenai asupan nutrisi, dr Ngabila menganjurkan untuk memperbanyak makan buah dan sayur. Selain melekat pada sarapan, makan siang, dan makan malam, ia mengatakan buah juga penting dikonsumsi saat snack time.

"Disarankan lima porsi sehari, Selain pada tiga porsi makan utama, selingannya antara pagi-siang dan siang-malam itu sebaiknya juga ngemil buah," ujarnya.

 BACA JUGA:

Ia juga menganjurkan untuk menerapkan CERDIK yaitu cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup 7-8 jam sehari, dan kelola stres.

Halaman:
1 2
      
