HOME WOMEN HEALTH

Apakah Orang dengan Satu Ginjal Bisa Hidup Normal?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:18 WIB
Apakah Orang dengan Satu Ginjal Bisa Hidup Normal?
Orang dengan satu ginjal. (Foto: Medical news today)
DOKTER Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr. Pringgodigdo Nugroho, Sp.PD-KGH, FINASIM mengatakan, orang dengan satu ginjal dapat hidup normal, meski dengan catatan.

“Orang dengan satu ginjal yang sehat bisa hidup seperti orang normal, namun, memang jelas, ya, karena (jumlah) ginjal tadinya dua, tinggal satu, akan terjadi penurunan (fungsi ginjal),” kata dr Pringgodigdo pada gelar wicara daring.

Banyak orang yang hanya memiliki satu ginjal, seperti pendonor yang memberikan satu ginjalnya kepada orang yang membutuhkan, orang dengan satu ginjal karena bawaan lahir, atau operasi pengangkatan ginjal karena kondisi medis.

dr Pringgodigdo mengatakan, orang dengan satu ginjal akan mengalami penurunan fungsi ginjal, umumnya menjadi sekitar 50 persen. Meski hanya separuhnya, orang dengan satu ginjal masih dapat hidup dan beraktivitas seperti biasa dengan normal.

Menurut dia ginjal yang tersisa akan secara otomatis memberikan kompensasi pada tubuh dan akan meningkatkan fungsinya di atas 50 persen.

“Fungsi sisanya akan lebih dari 50 persen karena akan ada kompensasi, dia akan sedikit meningkat. Dengan fungsi ginjal yang lebih dari 50 persen, biasanya tidak ada keluhan apapun, bisa beraktivitas seperti orang normal. Karena dengan fungsi ginjal 30 persen pun, biasanya tidak ada keluhan,” kata dr Pringgodigdo.

Meskipun seseorang dapat hidup dengan satu ginjal, penting untuk menjaga kesehatan ginjal yang tersisa dan mengadopsi gaya hidup sehat untuk mencegah masalah kesehatan ginjal di masa depan. Orang dengan satu ginjal biasanya dapat menjalani kehidupan yang normal dan sehat dengan perawatan yang tepat.

