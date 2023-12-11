Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

2 Lansia Meninggal Gegara Covid-19, Dinkes DKI: Segera Lengkapi Vaksinasi!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:00 WIB
2 Lansia Meninggal Gegara Covid-19, Dinkes DKI: Segera Lengkapi Vaksinasi!
Dinkes DKI imbau masyarakat lakukan vaksin Covid-19 . (Foto: Freepik.com)
DUA lansia berusia 81 dan 91 tahun asal DKI Jakarta dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19. Keduanya diketahui belum melengkapi vaksinasi Covid-19 (4 dosis).

Laporan ini menunjukkan bahwa pentingnya vaksinasi Covid-19 dosis lengkap bagi kelompok rentan. Terlebih, kedua pasien meninggal memiliki komorbid yang dapat memberatkan penyakit Covid-19.

"Kami mengimbau agar kelompok rentan segera melengkapi vaksinasi Covid-19," kata dr Ngabila Salama selaku Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, melalui WhatsApp, Senin (11/12/2023).

"Jika belum lengkap dan terkonfirmasi positif, itu berpotensi besar terjadi keparahan atau meninggal," katanya.

Covid-19

Kelompok rentan yang dimaksud antara lain individu berusia di atas 50 tahun, mereka yang belum lengkap vaksinnya, yang memiliki komorbid hipertensi, diabetes melitus, stroke, penyakit jantung, gagal ginjal kronis, kanker, TBC, HIV, dan gangguan imunitas lainnya.

Dinkes DKI Jakarta mencatat ada 271 kasus baru positif dalam seminggu di DKI Jakarta, terhitung sejak empat hingga 10 Desember. Covid-19 EG.4 dan EG.5 masih mendominasi kasus.

Untuk Anda yang mau melengkapi vaksinasi Covid-19, Dinkes DKI Jakarta menyediakan layanan di tiga lokasi berbeda. Berikut lokasi vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta:

1. RSUD Tarakan Jakarta Pusat, layanan vaksinasi Covid-19 tersedia pada Senin-Sabtu, pukul 08.00-12.00 WIB.

2. ⁠Klinik PPKP Kantor Balaikota DKI Jakarta, Senin-Jumat pukul 13.00-16.00 WIB.

3. Klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 WIB.

