Angka Rawat Inap di Singapura Mengalami Lonjakan Akibat Kasus Covid-19

WABAH Covid-19 yang terjadi di Singapura selama dua minggu terakhir ternyata menyebabkan lonjakan infeksi, yang membuat meningkatnya jumlah kasus.

Dilansir dari laman Times Now News, Senin (11/12/2023) mengejutkannya rata-rata rawat inap harian Covid-19 yang terjadi pun ikut meningkat, yang semula 136 kini menjadi 225.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Singapura pun angkat bicara, dia mengatakan penyebab lonjakan kasus bisa disebabkan karena berkurangnya sistem imunitas tubuh pada masyarakat, ditambah juga mendekati liburan akhir tahun, sehingga banyak dari warga yang melakukan perjalanan.

Hal ini semakin diperburuk dengan adanya perubahan cuaca yang juga tidak menentu. Kondisi ini membuat seseorang memerlukan tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari infeksi menular tersebut. Lantas, apa saja tindakan pencegahannya? Berikut list yang dapat dilakukan.

1. Menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut terutama ketika Anda sedang berada di kondisi keramaian tempat umum

2. Menjaga jarak

3. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air setidaknya 20 detik

4. Gunakan pembersih tangan sesuai kebutuhan

5. Coba untuk tidak terlalu sering memegang wajah.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menyebutkan gejala umum yang mungkin dirasakan oleh penderita Covid-19 yaitu seperti demam, batuk, menggigil, kesulitan bernapas atau sesak napas, kelalahan, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, muntah, diare, dan timbul hilang rasa penciuman.