20 Tempat Wisata di Bogor dan Sekitarnya yang Wajib Dikunjungi 2024, Intip Pesonanya!

TERDAPAT 20 tempat wisata Bogor dan sekitarnya yang wajib dikunjungi pada 2024. Tempat wisata ini juga menjadi rekomendasi liburan tahun baru bersama keluarga dan orang terkasih.

Jangan lewatkan waktu liburan berlalu begitu saja. Pastikan untuk mengisinya dengan kegiatan yang menarik, seperti beberapa tempat wisata ini. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas seru.

Berikut adalah 20 tempat wisata di Bogor 2024 yang wajib dikunjungi menghimpun berbagai sumber.

Kebun Raya Cibodas

Kebun Raya Cibodas terletak dekat Bogor tepatnya di Sindangjaya, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kebun Raya Cibodas menyajikan pemandangan mempesona. Keindahan padang rumput, pohon-pohon besar, tanaman langka, dan bahkan bunga sakura yang indah tidak boleh terlewatkan.

Telaga Malimping

Tempat wisata Bogor yang wajib dikunjungi di tahun 2024 berikutnya adalah Telaga Malimping. Telaga ini menawarkan pemandangan yang mempesona dengan hamparan air yang jernih. Jangan lupa untuk mengabadikan momen bersama keluarga di sini.

De Voyage Bogor

Terletak di Nirwana Residence, De Voyage Bogor menawarkan pengalaman liburan ala Eropa yang menarik. Pengujung dapat mengabadikan momen indah di setiap sudut kawasan ini. Tiket masuknya juga terjangkau, sekitar Rp 30 ribu - Rp 40 ribu saja.

Danau Quarry

Danau Quarry di puncak Bogor terkenal sangat eksotis. Danau ini dapat menjadi destinasi wisatawan wajib bagi pecinta alam di tahun 2024 . Perpaduan langit yang indah serta air yang jernih di danau ini mampu merilekskan pikiran

Little Venice Kota Bunga

Merupakan replika Kota Venesia di Italia, Little Venice Kota Bunga menawarkan pemandangan yang memukau. Lokasi ini berada di Jl. Hanjawar Desa Sukanagalih, Cibadak, Pacet, Kabupaten Cianjur. Dengan harga tiket masuk sekitar Rp 25 ribu - Rp 80 ribu pengunjung dapat mengeksplorasi spot-spot menarik dengan suasana ala Eropa.

Mekarsari Park

Mekarsari Park terletak di Jalan Raya Cileungsi – Jonggol KM 3, Mekarsari, Cileungsi. Dengan luas area sekitar 264 hektar, Mekarsari Park menawarkan berbagai macam atraksi alam, seperti ATV, Speedboat, Banana Boat, Dragon Boat, dan masih banyak lagi.

Fly Indonesia Paragliding

Bagi pecinta olahraga ekstrem, Fly Indonesia Paragliding menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi. Fly Indonesia Paragliding menawarkan pengalaman terbang paralayang yang mengasyikan.

Cimory Riverside

Pemandangan sungai Cimory Riverside sangat indah. Pengunjung dapat menikmati makanan lezat sambil menikmati suasana alam yang tenang. Udara yang sejuk menambah kehangatan liburan menyambut awal tahun 2024.

Sumber Air Panas Gunung Peyek

Nikmati relaksasi dan kesegaran dengan mengunjungi Sumber Air Panas Gunung Peyek. Tempat wisata ini menghadirkan pemandian mandi di air panas alami. Dipercaya pemandian air panas ini dapat mengobati berbagai macam penyakit.

Kota Bunga Estade

Kawasan villa yang terletak di Cipanas menyediakan fasilitas untuk menjamin kenyamanan pengunjung. Wisatawan dapat menginap di sini dan menikmati fasilitas yang disediakan, seperti kolam renang, taman bermain, dan lapangan tenis. Selain itu tempat ini memiliki kebun binatang mini dan penangkaran kuda.

Perkebunan Teh Gunung Mas

Berkunjung ke Perkebunan Teh Gunung Mas adalah suatu pengalaman yang tidak boleh dilewatkan. Pengunjung mendapat kesempatan untuk menjelajahi kebun teh yang hijau dan memanjakan diri dengan segelas teh segar. Terletak di Jl. Raya Puncak KM 87, Cisarua, Bogor, tempat ini menawarkan suasana yang tenang dan alam yang memikat.

Gunung Pancar

Gunung Pancar adalah tempat wisata alam yang menawarkan pemandangan alam spektakuler. Terletak di daerah Caringin, Gunung Pancar menyuguhkan udara segar dan pemandangan yang memukau. Pengunjung dapat melakukan aktivitas seperti hiking, camping, atau hanya bersantai menikmati keindahan alam sekitar.

Tugu Kujang

Merupakan salah satu ikon kota Bogor, Tugu Kujang memiliki bentuk yang unik dan menarik. Terletak di Jalan Pajajaran, dekat dengan Botani Square, Tugu Kujang menjadi tempat wisata Bogor terbaru yang wajib dikunjungi.

Gunung Batu Jonggol

Destinasi wisata di Bogor yang wajib dikunjungi selanjutnya adalah Gunung Batu Jonggol. Wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan spektakuler dari puncak gunung dan juga melakukan kegiatan hiking atau trekking bersama keluarga.

Nicole's Kitchen

Setelah lelah berwisata saatnya mengisi perut dengan berbagai hidangan lezat dari Nicole's Kitchen. Restoran ini menawarkan berbagai hidangan lezat dengan pemandangan indah Puncak Bogor. Nikmati makanan yang lezat sambil menikmati pemandangan alam yang menakjubkan.

Wana Wisata Rusa Tanjungsari

Wana Wisata Rusa Tanjungsari menjadi tempat yang cocok bagi pecinta hewan. Wisatawan dapat melihat dan memberi makan rusa di taman penangkaran ini. Terletak di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tempat ini juga menawarkan suasana berkemah seru.