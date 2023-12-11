Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada 100 Bus Mudik Gratis Libur Nataru 2024, Begini Cara Daftarnya Guys!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:56 WIB
Ada 100 Bus Mudik Gratis Libur Nataru 2024, Begini Cara Daftarnya Guys!
Pemudik lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)
A
A
A

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mengadakan program mudik gratis libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan menyediakan 100 bus. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemudik menggunakan sepeda motor.

Kemenhub memperkirakan pemudik yang akan menggunakan sepeda motor pada libur Nataru cukup tinggi. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya yang akan didominasi sepeda motor.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat memanfaatkan program mudik gratis. Menurutnya, layanan ini akan jauh lebih nyaman ketimbang mudik menggunakan sepeda motor.

“Satu hal saya ingin sampaikan adalah yang akan menggunakan motor itu banyak, oleh karenanya saya mengusulkan untuk tidak menggunakan motor dan kami akan melakukan kegiatan bus gratis,” kata Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
