HOME WOMEN TRAVEL

Duh! Tolak Kedatangan Turis, Warga Sebar Hoax soal Wabah Kutu Busuk

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:02 WIB
Duh! Tolak Kedatangan Turis, Warga Sebar Hoax soal Wabah Kutu Busuk
Kawasan wisata Plaka, Athena, Yunani (Foto: moregreece.com)
WARGA di Athena sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax tentang wabah kutu busuk untuk menolak turis yang liburan di Ibu Kota Yunani itu. Pemberitahuan soal serangan kutu busuk di pasang di luar gedung-gedung apartemen di pusat kota.

Athena dan beberapa daerah lain di Yunani sedang menghadapi krisis perumahan. Banyak apartemen yang disewakan sebagai tempat penginapan bagi turis membuat harga sewa meningkat tajam. Hal ini mendorong banyak penduduk lokal untuk pindah.

Nah, warga kemudian mulai menyebarkan informasi tentang wabah kutu busuk yang sempat menghebohkan Prancis dan Inggris beberapa waktu lalu. Tujuan informasi itu disebar agar turis pergi sehingga harga sewa apartemen bisa turun.

Dalam informasi hoax yang disebar dengan mencantumkan logi pihak berwenang setempat, disebutkan bahwa otoritas kesehatan memerintahkan para tamu untuk pergi demi melindungi penduduk Yunani dari kutu busuk.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
