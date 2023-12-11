Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Pagi Bobor Bayam, Praktis!

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:05 WIB
Resep Makan Pagi Bobor Bayam, Praktis!
Bobor bayam untuk makan pagi. (Foto: Instagram)
SAYUR bobor bayam bisa jadi alternatif menu pilihan buat Anda yang ingin menyantap sayuran hijau. Makanan ini begitu populer di Jawa Timur.

Bahannya sangat mudah ditemukan, begitu pun dengan cara membuatnya yang simpel. Bobor bayam bisa pula disajikan dengan menu lainnya seperti ayam atau ikan.

Bagi Anda yang ingin menyantapnya saat makan pagi atau bekal pun sangat bisa. Bayam termasuk sayuran yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Belum banyak yang tahu bahwa bayam mengandung Vitamin C yang cukup tinggi.

Dalam 100 gr bayam mengandung vitamin C sebanyak 52gr. Hal ini selaras dengan Rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengonsumsi asupan vitamin C adalah 45 miligram per hari.

Mengutip akun Instagram @resepptante, Senin (11/12/2023), berikut resep bobor bayam.

Resep bobor bayam

Bahan:

1 ikat bayam, cuci bersih dan tiriskan

1 buah labu siam, potong-potong

1 buah jagung, potong-potong

1 buah wortel, potong-potong

Cabe merah sesua selera, potong-potong

1 liter air

Santan secukupnya

Gula, garam, dan penyedap sesuai selera

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
