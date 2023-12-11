Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Gaya Monokrom Siti Atikoh Senam Pagi Sicita di Alun-alun Kota Serang

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |08:41 WIB
Potret Gaya Monokrom Siti Atikoh Senam Pagi Sicita di Alun-alun Kota Serang
Potret gaya Siti Atikoh, (Foto: Tim Siti Atikoh)
A
A
A

MUNGKIN banyak orang pusing tujuh keliling saat ingin senam pagi, karena memikirkan masalah kostum. Padahal tampil sederhana dan santai justru jadi malah berhasil mencuri perhatian.

Setidaknya itu ditunjukkan oleh Siti Atikoh Supriyanto, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kala menghadiri senam pagi bersama dengan kader dan simpatisan di Alun-alun Kota Serang, Serang, Banten, Senin (11/12/2023) pagi ini.

Siti Atikoh tampil sederhana dengan gaya monokrom, memadukan T-shirt polos dan training pants berwarna hitam dan hijab segi empat polos warna coklat krem. Terlihat Siti Atikoh juga menggunakan sepatu olahraga berwarna sama.

 BACA JUGA:

(Foto: Tim Siti Atikoh)

Perpaduan kedua warna hitam dan coklat itu justru membuat penampilan Siti Atikoh mencuri perhatian kader dan simpatisan yang berkumpul di Alun-alin Kota Serang yang dominan hadir dengan kostum berwarna merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
