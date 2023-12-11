Potret Seksi Putri Marino dengan Gaun Biru di Red Carpet, Kaki Indahnya Bikin Gagal Fokus

ARTIS cantik Putri Marino memang menjadi salah satu artis yang terlibat dalam serial Gadis Kretek. Serial ini diadaptasi dari novel karya Ratih Kumala dengan judulnya yang sama dan disutradarai oleh Kamila Andini dan Ifa Isfansyah.

Gadis Kretek pun terdiri dari lima episode di salah satu layanan streaming berbayar. Dalam serial ini, Putri Marino berperan sebagai Arum yang merupakan anak semata wayang Daisyah dari pernikahannya dengan Seno.

Pada acara gala premier yang berlangsung pekan lalu ini, istri dari Chicco Jerikho ini tampil memukau dalam balutan dress. Dia nampak anggun dan juga seksi memakai dress terbuka.

Penasaran seperti apa penampilan Putri Marino saat hadiri Gala Premier Serial Gadis Kretek? Berikut rangkumannya dari Instagram, @putrimarino.

Pakai Gaun Hian Tjen

Potret Putri Marino menghadiri acara gala premier serial Gadis Kretek. Dia nampak anggun dalam balutan gaun velvet warna biru rancangan desainer Hian Tjen. Gaun tersebut memiliki model off shoulder dengan aksen bunga berwarna emas di bagian dada

Menambahkan aksesori

Ibu satu anak ini menambahkan aksesori anting berwarna emas pada penampilannya. Sementara itu, tampilan rambutnya nampak rapi dengan model wet style belah tengah. Untuk makeupnya, Putri terlihat flawless dengan warna nude.