Fantastis! Puncak Shopee 12.12 Birthday Sale Banjiri Promo Bombastis hingga TV Show Bersama JKT48

JAKARTA-Panggilan untuk semua Sobat Shopee! Yuk, ikuti rangkaian promo di puncak Shopee 12.12 Birthday Sale yang menghadirkan berbagai penawaran paling fantastis untuk kamu. Seperti pada puncak perayaan tanggal kembar sebelumnya, di 12.12 Birthday Sale kali ini Shopee akan kembali menghadirkan pengalaman berbelanja paling maksimal untuk pengguna setianya. Apalagi, momen puncak 12.12 Birthday Sale bertepatan dengan bertambahnya usia Shopee. Nah, di hari bahagia tersebut, Shopee akan menyajikan rangkaian promo yang tak boleh kamu lewatkan.

Mulai dari Flash Sale Exclusive di Shopee Live, Midnight Sale, TV Show, hingga Late Night Sale, semuanya tersaji di puncak Shopee 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2023. Menuju promo puncak 12.12, ada serangkaian Flash Sale Exclusive di Shopee Live yang tak boleh kamu lewatkan mulai hari ini, Senin, 11 Desember pukul 20.00 WIB.

Di Flash Sale Exclusive di Shopee Live malam ini, kamu bisa membeli berbagai produk bernilai jutaan, belasan, hingga ratusan juta rupiah hanya dengan harga Rp12 ribu saja. Seru banget kan? Nah buat kamu yang sudah penasaran, berikut penjelasan mengenai deretan promo puncak Shopee 12.12 Birthday Sale, lengkap dengan jadwalnya. Catat biar enggak ketinggalan, ya!

11 Desember 2023: Flash Sale Exclusive di Shopee Live Bersama Raffi Ahmad dan Atta Halilintar

Menuju puncak Shopee 12.12 Birthday Sale, kamu bisa mengikuti keseruan dua sesi Flash Sale Exclusive di Shopee Live yang akan dipandu oleh dua selebriti papan atas yaitu Raffi Ahmad dan Atta Halilintar malam ini mulai pukul 20.00 WIB. Akan ada smartphone, motor, dan mobil yang bisa kamu beli dengan harga 12RB saja!

Shopee Live Flash Sale Motor Yamaha Mio & Mobil Toyota Agya 12RB bersama Raffi Ahmad

Mau punya motor baru di tahun yang baru? Ini dia kesempatan untuk kamu mendapatkan motor dengan harga super miring. Di rangkaian promo puncak Shopee 12.12 Birthday Sale, ada Shopee Live Flash Sale Motor Yamaha Mio & Toyota Agya 12RB bersama Raffi Ahmad! Saksikan Flash Sale Exclusive di Shopee Live malam ini pada Senin, 11 Desember 2023, mulai pukul 20.00 WIB di akun Toko Papa Raffi di Shopee. Kapan lagi bisa mendapatkan motor belasan juta dan mobil ratusan juta hanya dengan uang Rp12 ribu. Karena pakai sistem Flash Sale, jadi siapa cepat dia yang dapat ya, guys!