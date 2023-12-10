Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Buka Puasa Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |00:04 WIB
Buka Puasa Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO
Buka Puasa. (Foto: Freepik)
A
A
A

BUKA puasa atau yang disebut juga Eftari, İftar atau Iftor adalah sebuah praktik yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini dilakukan sejak matahari terbit hingga terbenam di bulan Ramadan.

Badan Kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui buka puasa yang dilakukan pada bulan suci Ramadhan, sebagai bagian dari katalog warisan budaya tak benda. Permohonan tradisi sosiokultural ini diajukan bersamaan oleh Iran, Türkiye, Azerbaijan dan Uzbekistan ke UNESCO.

“Buka puasa, yang dilakukan setelah azan Magrib selama Ramadhan, dikaitkan dengan pertemuan yang memperkuat ikatan keluarga dan komunitas dan mempromosikan amal, solidaritas dan pertukaran sosial,” kata UNESCO dikutip dari Daily Sabah.

Tradisi komunitas yang telah dilakukan sejak zaman kuno ini diakui oleh Komite Antarpemerintah sebagai Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang telah bertemu di Botswana sejak Senin. Di beberapa negara Muslim, iftar merupakan kebiasaan penanda buka puasa dengan memakan kurma disertai air atau teh.

Di samping itu, ada berbagai masakan utama maupun jajanan khas di tiap-tiap negara yang disajikan sebagai makanan khas Ramadan masyarakatnya dalam melakukan ibadah puasa.

“Praktik berbuka puasa biasanya diwariskan dalam keluarga dan anak-anak serta remaja sering kali dipercaya untuk menyiapkan komponen makanan tradisional,” bunyi keterangan Persatuan Bangsa-Bangsa.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133152/pagelaran_sabang_merauke_the_indonesian_broadway_kembali_digelar_agustus_2025-NOMo_large.jpg
Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway Kembali Digelar Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010778/sajian-budaya-nusantara-buka-welcoming-dinner-world-water-forum-ke-10-puAfD70Omu.jpg
Sajian Budaya Nusantara Buka Welcoming Dinner World Water Forum ke-10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/612/2897724/5-contoh-pengaruh-kehidupan-sosial-setelah-ditemukan-listrik-yu4vwvEBxX.jpg
5 Contoh Pengaruh Kehidupan Sosial Setelah Ditemukan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/612/2895849/malaysia-tidak-bisa-asal-klaim-warisan-budaya-indonesia-ini-alasannya-ko9ipIT3UA.jpeg
Malaysia Tidak Bisa Asal Klaim Warisan Budaya Indonesia, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/612/2895842/generasi-muda-cenderung-enggan-melestarikan-budaya-indonesia-ini-penyebabnya-qutBa8LMxH.jpg
Generasi Muda Cenderung Enggan Melestarikan Budaya Indonesia, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/612/2874793/sembah-osiris-dan-isis-alasan-firaun-suka-nikahi-saudara-dan-anaknya-sendiri-OKEVLO4qdR.jpg
Sembah Osiris dan Isis, Alasan Firaun Suka Nikahi Saudara dan Anaknya Sendiri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement