Buka Puasa Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO

BUKA puasa atau yang disebut juga Eftari, İftar atau Iftor adalah sebuah praktik yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini dilakukan sejak matahari terbit hingga terbenam di bulan Ramadan.

Badan Kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui buka puasa yang dilakukan pada bulan suci Ramadhan, sebagai bagian dari katalog warisan budaya tak benda. Permohonan tradisi sosiokultural ini diajukan bersamaan oleh Iran, Türkiye, Azerbaijan dan Uzbekistan ke UNESCO.

“Buka puasa, yang dilakukan setelah azan Magrib selama Ramadhan, dikaitkan dengan pertemuan yang memperkuat ikatan keluarga dan komunitas dan mempromosikan amal, solidaritas dan pertukaran sosial,” kata UNESCO dikutip dari Daily Sabah.

Tradisi komunitas yang telah dilakukan sejak zaman kuno ini diakui oleh Komite Antarpemerintah sebagai Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang telah bertemu di Botswana sejak Senin. Di beberapa negara Muslim, iftar merupakan kebiasaan penanda buka puasa dengan memakan kurma disertai air atau teh.

Di samping itu, ada berbagai masakan utama maupun jajanan khas di tiap-tiap negara yang disajikan sebagai makanan khas Ramadan masyarakatnya dalam melakukan ibadah puasa.

“Praktik berbuka puasa biasanya diwariskan dalam keluarga dan anak-anak serta remaja sering kali dipercaya untuk menyiapkan komponen makanan tradisional,” bunyi keterangan Persatuan Bangsa-Bangsa.

(Martin Bagya Kertiyasa)