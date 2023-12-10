Viral Artis Ini Dimintai Tolong Jadi Tukang Foto Dadakan, Netizen: Nanti Nyesel Gak Tuh?

NAMA artis Fiersa Besari mungkin sudah tidak asing di industri musik Tanah Air. Ia sukses membuat banyak orang jatuh cinta dengan sederet lagu bergenre folk.

Tidak heran, Fiersa Besari kini punya banyak penggemar dari berbagai kalangan dan usia. Tak jarang, setiap kali melakukan konser di berbagai kota, penggemarnya selalu berlomba-lomba untuk bisa berfoto bersamanya.

Namun, baru-baru ini pengalaman menggelitik justru dialami Fierse Besari saat keluar kota, tepatnya saat ia baru saja mendarat di salah satu bandara. Di momen tersebut, ia bertemu dengan salah satu keluarga yang terdiri dari ibu dan seorang anak gadis berhijab, serta sang ayah.

Alih-alih minta foto bersama Fiersa Besari, keuarga kecil tersebut justru malah meminta tolong musisi asal Bandung tersebut untuk mengambil foto mereka di depan pesawat. Keluarga tersebut memang nampaknya tidak mengenal Fiersa Besari. Meski begitu, Fiersa tampak tak keberatan untuk memfotokan mereka.

Bahkan, Fiersa mengambil potret keluarga kecil tersebut dengan angle terbaik sebanyak dua kali. Usai berhasil difoto, keluarga kecil tersebut lantas memberi ucapan terimakasih kepadanya.

Momen saat Fiersa menjadi fotografer dadakan keluarga kecil itu lantas diabadikan dalam sebuah rekaman video oleh satu tim-nya. Fiersa juga tampak mengunggah momen langka tersebut ke akun TikToknya.

“Definisi ‘Boleh minta foto’ yang sebenarnya,” ujar Fiersa, dalam keterangan unggahan di akun TikToknya, @fiersabesari.