Potret Artis Vino G. Bastian dan Marsha Timothy, Couple Favorit Sepanjang Masa

VINO G. Bastian dan Marsha Timothy selalu berhasil membuat warganet iri. Betapa tidak, keduanya selalu terlihat harmonis usai 12 tahun membina rumah tangga.

Jauh dari gosip, Vino dan Marsha justru semakin harmonis dan saling support satu sama lain. Hal ini terlihat dari Marsha yang menyempatkan diri untuk datang ke Gala Premier film terbaru yang dimainkan Vino, yaitu Hamka & Siti Raham.

Vino membagikan foto kebersamaannya dengan sang istri pada akun Instagramnya @vinogbastian__. Saking romantisnya, unggahan dengan caption “Vino G.Bastian & Marsha Timothy (Vol.~)” tersebut berhasil bikin iri netizen.

“Volume selamanya ya Bang Vin and Ka Cha Cha... Masya Allah Aamiin,” tulis akun Instagram @her****, dikutip pada Senin (11/12/2023).

“Couple favorit sepanjang masa,” tulis akun Instagram @lus****.

“Pasutri adem ayem tanpa drama,” tulis akun Instagram @mel****.

Yuk intip potret romantis Vino dan Marsha saat tampil di Gala Premier Hamka & Siti Raham:

1. Outfit serba putih

Vino dan Marsha tampil dengan menggunakan outfit bernuansa serba putih. Vino menggunakan jas mirip beskap Jawa berwarna putih polos dipadupadankan dengan celana bahan panjang. Dia pun menambahkan aksesoris silver di dada kirinya. Vino tampil sangat gagah.

Sementara itu, Marsha menggunakan balutan kemeja dengan lengan balon dan ditambahan aksen renda di pergelangan tangannya. Marsha tampil sangat cantik dan anggun dalam bawahan kain putih panjang yang dililit mengitari tubuhnya.