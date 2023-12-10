Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Artis Vino G. Bastian dan Marsha Timothy, Couple Favorit Sepanjang Masa

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |06:35 WIB
Potret Artis Vino G. Bastian dan Marsha Timothy, Couple Favorit Sepanjang Masa
Vino G. Bastian dan Marsha Timothy kompak pakai outfit putih. (Foto: Instagram)
A
A
A

VINO G. Bastian dan Marsha Timothy selalu berhasil membuat warganet iri. Betapa tidak, keduanya selalu terlihat harmonis usai 12 tahun membina rumah tangga.

Jauh dari gosip, Vino dan Marsha justru semakin harmonis dan saling support satu sama lain. Hal ini terlihat dari Marsha yang menyempatkan diri untuk datang ke Gala Premier film terbaru yang dimainkan Vino, yaitu Hamka & Siti Raham.

Vino membagikan foto kebersamaannya dengan sang istri pada akun Instagramnya @vinogbastian__. Saking romantisnya, unggahan dengan caption “Vino G.Bastian & Marsha Timothy (Vol.~)” tersebut berhasil bikin iri netizen.

“Volume selamanya ya Bang Vin and Ka Cha Cha... Masya Allah Aamiin,” tulis akun Instagram @her****, dikutip pada Senin (11/12/2023).

“Couple favorit sepanjang masa,” tulis akun Instagram @lus****.

“Pasutri adem ayem tanpa drama,” tulis akun Instagram @mel****.

Yuk intip potret romantis Vino dan Marsha saat tampil di Gala Premier Hamka & Siti Raham:

1. Outfit serba putih

 Vino dan Marsha

Vino dan Marsha tampil dengan menggunakan outfit bernuansa serba putih. Vino menggunakan jas mirip beskap Jawa berwarna putih polos dipadupadankan dengan celana bahan panjang. Dia pun menambahkan aksesoris silver di dada kirinya. Vino tampil sangat gagah.

Sementara itu, Marsha menggunakan balutan kemeja dengan lengan balon dan ditambahan aksen renda di pergelangan tangannya. Marsha tampil sangat cantik dan anggun dalam bawahan kain putih panjang yang dililit mengitari tubuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement