Cek 10 Rekomendasi Makanan untuk Jumat Berkah

ADA 10 rekomendasi makanan untuk Jumat berkah bisa jadi alternatif untuk kaum Muslimin. Di dalam Agama Islam, Jumat menjadi hari yang istimewa karena memiliki sejumlah keutamaan.

Karena itulah, banyak umat Muslim yang berlomba-lomba melakukan kebaikan di hari Jumat demi mengharap pahala dari Allah SWT. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan Jumat berkah yang identik dengan bagi-bagi makanan gratis.

Dilansir dari berbagai sumber berikut 10 rekomendasi makanan untuk Jumat berkah yang mungkin bisa Anda lakukan dari rumah.

1. Nasi Uduk

Nasi uduk merupakan salah satu menu yang mudah ditemukan di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Harganya pun relatif murah, yakni mulai dari Rp5 ribu - Rp10 ribuan saja.

Jika ingin membuatnya sendiri pun tidak repot, pasalnya memasak nasi uduk tidak membutuhkan waktu yang lama.

2. Nasi Kuning

Selain nasi uduk, nasi kuning pun juga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Jumat berkah. Nasi kuning banyak disukai oleh masyarakat sehingga pasti akan disantap dan tidak akan disia-siakan.

3. Bubur Kacang Hijau

Bubur kacang hijau merupakan kudapan yang berbahan dasar kacang hijau dan diolah dengan tambahan gula serta santan. Rasa manis dan legit dari bubur kacang hijau mudah diterima lidah orang Indonesia. Sehingga makanan ini cocok dibagikan pada Jumat berkah.

Harga seporsi bubur kacang hijau termasuk murah. Jika ingin membuatnya pun Anda tidak perlu repot karena bubur kacang hijau mudah untuk dimasak.

4. Nasi dan Ayam Goreng

Nasi dengan lauk ayam goreng cocok dimakan pada siang maupun malam hari. Meski terlihat sederhana, namun makanan tersebut mengandung banyak gizi dan protein. Apalagi jika ditambahkan dengan sayuran.

5. Bihun Goreng

Jika memiliki budget terbatas namun tetap ingin berbagi di hari Jumat berkah, Anda bisa mencoba membuat bihun goreng untuk dibagikan. Cara membuat bihun goreng pun mudah dan hanya memerlukan bahan seperti bihun putih, minyak, bawang merah, bawang putih, kecap manis, dan topping sesuai selera.

6. Sop Bening dan Tempe Goreng

Anda juga bisa berbagi makanan simpel berupa sop bening dengan lauk tempe goreng. Makanan sederhana yang memiliki banyak gizi ini juga mudah dibuat sendiri.

7. Roti Sobek

Roti sobek bisa menjadi pilihan untuk berbagi di Jumat berkah. Makanan tersebut menjadi pilihan tepat saat Anda tidak memiliki waktu untuk memasak atau menunggu pesanan makanan.