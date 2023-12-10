Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ci Mehong Beri Tips Anti Korupsi untuk Anak Muda, Perkuat Pengetahuan Rohani

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |11:23 WIB
Ci Mehong Beri Tips Anti Korupsi untuk Anak Muda, Perkuat Pengetahuan Rohani
Ci Mehong bagikan tips anti korupsi bagi anak muda. (Foto: MPI/ Devi Ari Ramahdani)
CI Mehong turut memperingati Hari Anti Korupsi. Dirinya turut hadir dalam acara di Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu 9 Desember 2023

Dalam kesempatan ini, Ci Mehong yang telah dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, memiliki beberapa pesan terkait budaya anti korupsi. Pengusaha sukses ini mengingatkan salah satu cara menanamkan budaya anti korupsi yakni dengan memperkuat pengetahuan rohani dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

“Harus pengetahuan rohaninya itu harus dimulai dari sejak dini gitu,” kata Ci Mehong.

Lebih lanjut, Ci Mehong menyatakan hal tersebut berlaku untuk semua penganut agama apapun. Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang menyesatkan dan mengizinkan seseorang berbuat korupsi. Sebab, korupsi merupakan tindakan mengambil hak orang lain.

Ci Mehong

“Setiap agama melarang kita pastinya untuk melakukan korupsi,” tutur Ci Mehong.

Untuk terus membudayakan sikap anti korupsi, Ci Mehong menyarankan agar drmua orang ingat terhadap dosa-dosa dari segala perbuatan jahat yang telah dilakukan di dunia. Sebab, apa yang dilakukan di dunia ini nantinya akan dipertanggung jawabkan.

“Pokonya kita harus ingat, nanti kita pada saat sudah enggak ada (meninggal) nah dosanya,” ucap Ci Mehong.

