Tanggal 11 Desember 2023 Hari Apa?

TANGGAL 11 Desember 2023 hari apa? Jatuh pada awal hari di minggu kedua, yakni Senin.

Pada hari ini memang bukan hari libur nasional, melainkan momen yang memang diperingati setiap tahunnya.

Tanggal ini diperingati sebagai Hari Gunung Internasional, di mana didedikasikan untuk kelestarian gunung dengan pemandangan indah alamnya.

Melansir National Today, gunung mulai didaki untuk rekreasi yakni pada tahun 1838. Tradisi itu dimulai di Amerika Serikat ketika siswa meninggalkan kelas dan pergi ke gunung atau taman untuk rekreasi.

Lalu baru pada 2002, Majelis Umum PBB menetapkan tahun 2002 menjadi Tahun Pegunungan Internasional. Setahun kemudian, tahun 2003, Hari Gunung Internasional ditetapkan oleh PBB pada tanggal 11 Desember sebagai Hari Gunung Internasional. Tujuan adanya hari ini untuk melindungi pegunungan dan ikut melestarikannya.

Selain itu, menyoroti peluang dan kendala dalam pengembangan gunung dan membangun aliansi yang akan membawa perubahan positif bagi masyarakat pegunungan dan lingkungan di seluruh dunia.

Dalam laman resmi www.un.org, gunung digambarkan layaknya permata alami yang harus dihargai mengingat fungsi dan manfaatnya.

