Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Cara Merawat Rambut Tetap Sehat di Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |18:00 WIB
5 Cara Merawat Rambut Tetap Sehat di Musim Hujan
Cara merawat rambut di musim hujan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

RAMBUT merupakan mahkota bagi seorang wanita. Berbagai macam perawatan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan membuat rambut lebih indah.

Saat musim hujan, mungkin rambut seseorang akan sering lepek dan berminyak. Apalagi bila sering kehujanan dan tidak langsung dibilas. Tenang saja, Anda tetap bisa tampil dengan rambut yang indah dan badai walaupun di musim hujan. Ada beberapa perawatan tang bisa dilakukan untuk menjaga rambut tetap bersih dan anti lepek.

Penasaran, perawatan apa saja yang membuat rambut tetap sehat dan anti lepek saat musim hujan? Yuk simak informasinya dilansir Philip Kingsley, Minggu (10/12/2023).

1. Keramas Setiap Hari

Tips pertama ialah keramas menggunakan sampo setiap hari. Rambut dan kulit kepala Anda mengumpulkan sedikit kotoran, debu, minyak, dan kotoran setiap hari. Dengan keramas setiap hari akan menghilangkan kotoran dan minyak yang ada di kulit kepala. Dengan begitu, rambut akan lebih berkilau dan anti lepek.

Cara Merawat Rambut

2. Bilas Sampo hingga Bersih

Saat keramas, usahakan tak hanya fokus pada banyaknya sampo yang digunakan. Pastikan Anda selalu membilas rambut dengan bersih hingga tak menyisakan sampo di kepala. Sisa sampo yang tipis pada rambut Anda dapat membuatnya kusam dan lepek. Untuk itu, pastikan Anda selalu bersih saat membilas kepala.

3. Jangan Gunakan Kondisioner di Kulit Kepala

Menggunakan kondisioner pada rambut memang dapat membuatnya lebih lembut dan sehat. Namun, disarankan untuk tidak memakai di kulit kepala rambut ya. Menggunakan kondisioner langsung ke akar rambut dapat membebani rambut Anda dan membuatnya lepek.

Pakai kondisoner ke daerah batang rambut saja untuk membuatnya tetap lembut dan tidak kering.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040233/kebotakan_dini-17En_large.jpg
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement