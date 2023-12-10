5 Cara Merawat Rambut Tetap Sehat di Musim Hujan

RAMBUT merupakan mahkota bagi seorang wanita. Berbagai macam perawatan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan membuat rambut lebih indah.

Saat musim hujan, mungkin rambut seseorang akan sering lepek dan berminyak. Apalagi bila sering kehujanan dan tidak langsung dibilas. Tenang saja, Anda tetap bisa tampil dengan rambut yang indah dan badai walaupun di musim hujan. Ada beberapa perawatan tang bisa dilakukan untuk menjaga rambut tetap bersih dan anti lepek.

Penasaran, perawatan apa saja yang membuat rambut tetap sehat dan anti lepek saat musim hujan? Yuk simak informasinya dilansir Philip Kingsley, Minggu (10/12/2023).

1. Keramas Setiap Hari

Tips pertama ialah keramas menggunakan sampo setiap hari. Rambut dan kulit kepala Anda mengumpulkan sedikit kotoran, debu, minyak, dan kotoran setiap hari. Dengan keramas setiap hari akan menghilangkan kotoran dan minyak yang ada di kulit kepala. Dengan begitu, rambut akan lebih berkilau dan anti lepek.

2. Bilas Sampo hingga Bersih

Saat keramas, usahakan tak hanya fokus pada banyaknya sampo yang digunakan. Pastikan Anda selalu membilas rambut dengan bersih hingga tak menyisakan sampo di kepala. Sisa sampo yang tipis pada rambut Anda dapat membuatnya kusam dan lepek. Untuk itu, pastikan Anda selalu bersih saat membilas kepala.

3. Jangan Gunakan Kondisioner di Kulit Kepala

Menggunakan kondisioner pada rambut memang dapat membuatnya lebih lembut dan sehat. Namun, disarankan untuk tidak memakai di kulit kepala rambut ya. Menggunakan kondisioner langsung ke akar rambut dapat membebani rambut Anda dan membuatnya lepek.

Pakai kondisoner ke daerah batang rambut saja untuk membuatnya tetap lembut dan tidak kering.