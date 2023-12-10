Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Lebih Glowing, Ini Rutinitas Skincare Sebelum Tidur yang Bisa Kamu Lakukan!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:00 WIB
Lebih Glowing, Ini Rutinitas Skincare Sebelum Tidur yang Bisa Kamu Lakukan!
Promo skincare menarik di AladinMall. (Foto: AladinMall)
RUTINITAS skincare sebelum tidur yang kamu lakukan dapat membuat wajah jadi lebih glowing di pagi hari.

Seiring bertambahnya usia, perubahan kulit pun mulai terasa nyata. Oleh sebab itu, kamu perlu mengenakan skincare.

Tak hanya pada pagi hari, tapi juga skincare malam sebelum tidur. Tak perlu menggunakan banyak produk, kamu cukup mengaplikasikan beberapa jenis skincare yang baik untuk digunakan sebelum tidur untuk memperbaiki dan meremajakan kulit. Berikut adalah urutan skincare yang bisa kamu gunakan sebelum tidur.

Rutinitas Skincare Sebelum Tidur

1. Micellar Water

Micellar water digunakan untuk menghapus makeup yang kamu gunakan seharian selama beraktivitas. Selain itu, produk skincare ini juga bisa membantu mengangkat kotoran dan debu yang menempel di wajah.

2. Facial Wash

Setelah menghapus riasan dengan micellar water, kamu bisa mencuci wajah menggunakan facial wash. Karena bagaimana pun, menggunakan satu produk pembersih saja tidak cukup untuk membersihkan kotoran.

AladinMall

3. Toner

Setelah selesai mencuci muka, kamu bisa menggunakan toner. Toner berfungsi untuk membantu menyeimbangkan pH serta melembapkan kulit wajah. Kamu bisa menggunakan produk ini dengan bantuan kapas.

4. Serum

Serum adalah produk yang mengandung bahan-bahan aktif untuk mengatasi masalah kulit tertentu, seperti hiperpigmentasi, kerutan, atau kulit kering. Jenis serum cukup beragam dan kamu perlu memilihnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Night Cream

Memakai night cream atau pelembap bisa mengunci cairan di kulit dan mengatasi masalah kulit selagi kamu tidur. Aplikasikan krim malam pada wajah hingga leher secara lembut dengan gerakan memijat.

