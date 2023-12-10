Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi Taman Nasional Terindah Dunia 2023, Berikut 4 Penginapan Murah Sekitar Bromo di Bawah Rp300 Ribu

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |06:15 WIB
Ilustrasi (Foto: Freepik)
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TAMAN Nasional Bromo Tengger Semeru belum lama ini dinobatkan sebagai taman nasional terindah ke-3 dalam The World's Most Beautiful National Parks 2023 versi Bounce, situs perjalanan wisata yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Penilaian ini dilakukan berdasar jumlah postingan di platform media sosial Instagram, penayangan video TikTok, ulasan di Google, hingga penelusuran Google.

Hotel atau penginapan ialah salah satu akomodasi penting yang harus disiapkan ketika melakukan perjalanan wisata.

Nah, bagi Anda yang tengah merencanakan kunjungan ke Gunung Bromo dan mencari hotel atau penginapan murah di sekitar TNBTS, beberapa daftar hotel atau penginapan ini mungkin bisa Anda pertimbangkan.

Bromo Otix

Bromo Otix (Foto: dok. Bromo Otix)

1. Bromo Otix

Penginapa yang pertama adalah Bromo Otix, terletak di Jalan Raya Bromo No.77, Cemorolawang, Otix, Kecamatan Sukapura, Probolinggo.

Penginapan ini menawarkan fasilitas seperti tempat parkir, sarapan, WiFi bahkan jemputan bandara. Selain itu Anda akan mendapatkan sarapan gratis. Harga per malamnya sekitar Rp252.000.

2. Bromo Semesta Guesthouse

Terletak di Cemorolawang, Ngadisari, Kecamatan Sukapura Bromo Semesta Guesthouse bisa jadi pilihan menginap selanjutnya.

Bromo Semesta Guesthouse

Bromo Semesta Guesthouse (Foto: dok. Moch Bayu)

Dengan harga sewa per malam yang murah yaitu mulai dari Rp279.324 saja Anda sudah bisa mendapatkan fasilitas berupa koneksi internet tak terbatas, teras, tempat parkir mobil, kamar mandi dan kamar dengan pemandangan gunung.

3. Tengger Indah Bromo Homestay at Desa Wisata Bromo

Dengan harga menginap mulai dari Rp142.194 per malamnya dengan kamar standard, Anda sudah bisa menginap dengan nyaman sebelum menuju ke gunung Bromo. Tempat ini lumayan direkomendasikan karena mendapat poin 3,7 dari Google.

Lokasinya ada di Jalan Raya Bromo, RT.02/RW.03, Cemorolawang, Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

