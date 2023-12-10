Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rayakan Hari AIDS Sedunia Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra Sosialisasi Bahaya Penyakit AIDS

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |22:00 WIB
Partai Perindo beri edukasi soal HIV AIDS. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
BACALEG Partai Perindo, Diska Resha Putra turut menghadiri sosialisasi bahaya penyakit AIDS, digelar di Yayasan Bina Anak Pertiwi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2023).

Dalam sosialisasi ini, dihadiri juga oleh Ketua Bidang Peranan Perempuan dan Anak-anak Partai Perindo, Diah Kartika Purwanti, Ketua Organisasi Kuldesak, Hages Budiman, pengurus Yayasan Bina Anak Pertiwi, serta anak-anak dan masyarakat.

Diska menyebut, kehadiran mereka di Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan salah satu bentuk nyata mengedukasi anak-anak jalanan, berasal dari latarbelakang berbeda-beda.

"Kami hadir disini untuk memperingati hari AIDS sedunia, kebetulan di Dapil saya, di Jakarta Selatan dan Yayasan ini menaungi anak-anak muda semua nih, dibawah 10 dan keatas, ini kami menyempatkan waktu untuk memberikan penyuluhan anak-anak,"kata Diska Resha Putra saat ditemui di Yayasan Bina Anak Pertiwi, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Minggu (10/12/2023).

Penyuluhan HIV

Menurut Diska, berangkat dari anak jalanan berbeda-beda ini, tentunya edukasi perlu dilakukan agar tidak terjebak ke jalan yang salah. Terlebih lagi, 2023 ini anak-anak muda di Tanah Air mencapai 60 persen, dari populasi penduduk di Indonesia.

"Kebetulan mereka dari latarbelakang yang berbeda usia-usia berbeda dan anak-anak dibawah 17 tahun. Kami ketahui 2023 bonus demografi anak-anak muda semua, jadi 2045 anak-anak muda kita nggak mengambil jalan yang salah," tutur Diska.

"Sangat penting semua karena kedepannya mereka semua mengurus bangsa ini, mereka pengurus Indonesia ini kedepannya lebih maju," katanya.

