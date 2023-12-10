Rayakan Hari AIDS Sedunia Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra Sosialisasi Bahaya Penyakit AIDS

BACALEG Partai Perindo, Diska Resha Putra turut menghadiri sosialisasi bahaya penyakit AIDS, digelar di Yayasan Bina Anak Pertiwi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2023).

Dalam sosialisasi ini, dihadiri juga oleh Ketua Bidang Peranan Perempuan dan Anak-anak Partai Perindo, Diah Kartika Purwanti, Ketua Organisasi Kuldesak, Hages Budiman, pengurus Yayasan Bina Anak Pertiwi, serta anak-anak dan masyarakat.

Diska menyebut, kehadiran mereka di Yayasan Bina Anak Pertiwi merupakan salah satu bentuk nyata mengedukasi anak-anak jalanan, berasal dari latarbelakang berbeda-beda.

"Kami hadir disini untuk memperingati hari AIDS sedunia, kebetulan di Dapil saya, di Jakarta Selatan dan Yayasan ini menaungi anak-anak muda semua nih, dibawah 10 dan keatas, ini kami menyempatkan waktu untuk memberikan penyuluhan anak-anak,"kata Diska Resha Putra saat ditemui di Yayasan Bina Anak Pertiwi, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Minggu (10/12/2023).

Menurut Diska, berangkat dari anak jalanan berbeda-beda ini, tentunya edukasi perlu dilakukan agar tidak terjebak ke jalan yang salah. Terlebih lagi, 2023 ini anak-anak muda di Tanah Air mencapai 60 persen, dari populasi penduduk di Indonesia.

"Kebetulan mereka dari latarbelakang yang berbeda usia-usia berbeda dan anak-anak dibawah 17 tahun. Kami ketahui 2023 bonus demografi anak-anak muda semua, jadi 2045 anak-anak muda kita nggak mengambil jalan yang salah," tutur Diska.

"Sangat penting semua karena kedepannya mereka semua mengurus bangsa ini, mereka pengurus Indonesia ini kedepannya lebih maju," katanya.