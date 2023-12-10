LSM Kuldesak Apresiasi Program Partai Perindo, Gelar Penyuluhan Bahaya HIV AIDS bagi Masyarakat

KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kumpulan Dengan Segala Aksi Kemanusiaan (Kuldesak), Hages Budiman mengapresiasi penyuluhan bahaya HIV AIDS diinisiasi Partai Perindo di selenggarakan di Yayasan Bina Anak Pertiwi, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Minggu (10/12/2023).

Hages menyebut, penyuluhan bahaya HIV AIDS merupakan salah bentuk dukungan nyata. Terutama untuk menanggulangi peningkatan kasus HIV AIDS di Indonesia, semakin mengalami kenaikan.

"Acara hari ini berjalan dengan lancar, dan ini keren banget, terimakasih untuk DPP Pemuda Partai Perindo sudah mensupport kegiatan hari ini, bekerjasama dengan LSM Kuldesak,"ujar Hages Budiman saat ditemui di Yayasan Bina Anak Pertiwi di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2023).

"Kami sangat concern untuk menanggulangi HIV AIDS, alhamdulillah sangat antusias para pesertanya anak-anak sampai ibu-ibu luar biasa," tuturnya.

Dia menerangkan, penyuluhan bahaya HIV AIDS ini dalam bentuk mengedukasi anak-anak jalanan serta ibu-ibu, berupa pemaparan materi. Tujuannya untuk memberikan edukasi tentang bahaya HIV AIDS, belakangan ini kasus mengalami peningkatan.

"Bentuk edukasi hari ini kami berikan kepada interaktif saja, jadi kami tidak berikan paparan materi dan lain-lain. Karena disini banyak anak-anak, usia remaja dan ibu-ibu mengajak mereka terkait isu HIV AIDS yang terjadi sekarang ini," ucap Hages.

"Apa yang pikiran mereka tentang isu HIV AIDS semenakutkan apa sih, kami memberikan secara soft secara semut gitu. Tujuannya mengikis stigma dan deskriminasi tadi," katanya.