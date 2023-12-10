7 Makanan Sehat yang Bantu Perkuat Daya Ingat Anak Supaya Cerdas seperti Rayyanza Cipung

PUTRA bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad tidak henti membuat orang kagum dengan kecerdasannya. Terbaru, anak laki-laki yang akrab disapa Cipung itu berhasil menyebutkan puluhan nama mainan yang dimilikinya. Mulai dari nama-nama anggota Thomas and Friends hingga Monster Truck.

Momen yang diabadikan dalam saluran YouTube Rans Entertainment ini berhasil menuai banyak pujian untuk Rayyanza. Netizen terkagum-kagum dengan daya ingat Rayyanza yang sangat kuat. Tidak sedikit yang menyebut Rayyanza anak yang pintar.

Kecerdasan Rayyanza ini tentu tidak didapatkan secara instan. Ada banyak latihan dan pembelajaran yang diberi oleh orangtua dan pengasuhnya. Selain itu, nyatanya makanan yang dikonsumsi juga bisa membantu memperkuat daya ingat anak lho!

Untuk itu, penting sekali bagi orangtua dalam memberikan asupan makanan sehat dan bergizi untuk anak. Mengutip dari WebMD, Senin (11/12/2023), berikut tujuh makanan sehat yang bantu perkuat daya ingat anak.

1. Salmon

Andrea Giancoli selaku ahli gizi Los Angeles dan juru bicara ADA menyampaikan, ikan berlemak seperti salmon adalah sumber asam lemak omega-3 DHA dan EPA yang sangat baik keduanya penting untuk pertumbuhan dan fungsi otak.

Faktanya, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi lebih banyak asam lemak ini dalam makanannya memiliki pikiran yang lebih tajam dan melakukan tes keterampilan mental dengan lebih baik.

2. Telur

Telur terkenal sebagai sumber protein yang baik. Selain itu, bagian kuning telur juga kaya akan kolin yang membantu perkembangan daya ingat.

3. Oatmeal

Oat kaya akan serat. Menyantap oat di pagi hari dapat menjaga otak anak tetap mendapat asupan nutrisi sepanjang pagi di sekolah. Oat juga merupakan sumber vitamin E, vitamin B , potasium , dan seng yang baik yang membuat tubuh dan otak kita berfungsi dengan kapasitas penuh.

"Oat memberikan energi atau bahan bakar yang sangat baik untuk otak yang dibutuhkan anak-anak di pagi hari," kata Sarah Krieger, konsultan dan juru bicara ADA di Florida.