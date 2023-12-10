Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Minuman Detox yang Ampuh Hilangkan Racun dalam Tubuh

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |08:00 WIB
5 Minuman Detox yang Ampuh Hilangkan Racun dalam Tubuh
Minuman untuk hilangkan racun dalam tubuh. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TERKADANG badan sering terasa lemas, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Bisa jadi kondisi tersebut merupakan peringatan kalau terdapat racun di tubuh. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan jika dibiarkan begitu saja. Alhasil, imun tubuh menjadi drop dan mudah terserang penyakit.

Untuk mencegahnya, Anda bisa mencoba mengkonsumsi makanan dan minuman sehat yang dapat membangkitkan kembali stamina tubuh anda, salah satunya dengan membuat minuman detox.

Minuman detox juga dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Banyak orang enggan mencoba minuman sehat karena takut rasanya pahit dan tidak enak ketika diminum. Tapi tidak semua minuman detox seperti itu lho.

Yuk intip beberapa minuman detox yang lezat dan juga kaya akan manfaat untuk tubuh, dikutip dari NDTV Food, Senin (11/12/2023).

1. Campuran Jus Jeruk, Wortel, dan Jahe

Campuran ketiga buah ini memiliki segudang manfaat untuk menunjang kesehatan tubuh.Buah jeruk yang kaya akan antioksidan dan vitamin C dapat membantu Anda meningkatkan imun tubuh. Sedangkan Wortel memiliki vitamin A dan beta-karoten yang dapat membantu melancarkan pencernaan.

Jus wortel

Ditambah dengan jahe yang bersifat anti-inflamasi dan bagus untuk perut kembung. Maka gabungan ketiganya dapat membantu tubuh mengeluarkan racun-racun di dalamnya. Sensasi manis dan hangat dari jahe cocok banget untuk boot up tubuh Anda.

2. Timun dan Daun Mint

Kalau Anda merasa panas atau gerah, dari pada beli minuman kemasan sebaiknya bikin infused water campuran timun dan daun mint. Perpaduan keduanya dijamin bikin badan segar dan tetap sehat. Timun bermanfaat untuk meredakan panas dalam tubuh dan melepas racun berlebih.

Sedangkan daun mint mampu meredakan sakit perut dan mempercepat proses pencernaan. Cara buatnya pun gampang, hanya dengan memotong timun dan daun mint, lalu dicampurkan ke dalam gelas berisikan air dingin. Bisa ditambahkan perasan lemon jika ingin ada rasa sedikit asam yang segar.

3. Teh Lemon dengan madu

Campuran teh dengan lemon dan madu sangat nikmat untuk dinikmati di pagi hari. Sebelum memulai aktivitas yang padat seharian, tubuh sudah dilindungi oleh khasiat dari teh lemon dengan madu. Tak hanya itu, minuman ini sangat cocok untuk mengobati sakit tenggorokan dan flu yang melanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement