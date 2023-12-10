5 Minuman Detox yang Ampuh Hilangkan Racun dalam Tubuh

TERKADANG badan sering terasa lemas, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Bisa jadi kondisi tersebut merupakan peringatan kalau terdapat racun di tubuh. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan jika dibiarkan begitu saja. Alhasil, imun tubuh menjadi drop dan mudah terserang penyakit.

Untuk mencegahnya, Anda bisa mencoba mengkonsumsi makanan dan minuman sehat yang dapat membangkitkan kembali stamina tubuh anda, salah satunya dengan membuat minuman detox.

Minuman detox juga dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Banyak orang enggan mencoba minuman sehat karena takut rasanya pahit dan tidak enak ketika diminum. Tapi tidak semua minuman detox seperti itu lho.

Yuk intip beberapa minuman detox yang lezat dan juga kaya akan manfaat untuk tubuh, dikutip dari NDTV Food, Senin (11/12/2023).

1. Campuran Jus Jeruk, Wortel, dan Jahe

Campuran ketiga buah ini memiliki segudang manfaat untuk menunjang kesehatan tubuh.Buah jeruk yang kaya akan antioksidan dan vitamin C dapat membantu Anda meningkatkan imun tubuh. Sedangkan Wortel memiliki vitamin A dan beta-karoten yang dapat membantu melancarkan pencernaan.

Ditambah dengan jahe yang bersifat anti-inflamasi dan bagus untuk perut kembung. Maka gabungan ketiganya dapat membantu tubuh mengeluarkan racun-racun di dalamnya. Sensasi manis dan hangat dari jahe cocok banget untuk boot up tubuh Anda.

2. Timun dan Daun Mint

Kalau Anda merasa panas atau gerah, dari pada beli minuman kemasan sebaiknya bikin infused water campuran timun dan daun mint. Perpaduan keduanya dijamin bikin badan segar dan tetap sehat. Timun bermanfaat untuk meredakan panas dalam tubuh dan melepas racun berlebih.

Sedangkan daun mint mampu meredakan sakit perut dan mempercepat proses pencernaan. Cara buatnya pun gampang, hanya dengan memotong timun dan daun mint, lalu dicampurkan ke dalam gelas berisikan air dingin. Bisa ditambahkan perasan lemon jika ingin ada rasa sedikit asam yang segar.

3. Teh Lemon dengan madu

Campuran teh dengan lemon dan madu sangat nikmat untuk dinikmati di pagi hari. Sebelum memulai aktivitas yang padat seharian, tubuh sudah dilindungi oleh khasiat dari teh lemon dengan madu. Tak hanya itu, minuman ini sangat cocok untuk mengobati sakit tenggorokan dan flu yang melanda.