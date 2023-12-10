6 Jenis Teh Ini Ampuh Bakar Lemak Perut, Bisa Peroleh Bentuk Tubuh Ideal

LEMAK perut tentu sangat mengganggu penampilan. Selain itu lemak perut juga bisa mengundang penyakit lho. Mulai dari diabetes tipe dua, darah tinggi, stroke, hingga jantung koroner.

Untuk itu seseorang, wajib sekali untuk membakar lemak di perut agar cepat hilang. Sayangnya, menghilangkan lemak di sekitar perut sangat sulit karena sebagian besar lemak perut berbeda dengan lemak di bagian tubuh lainnya. Mayoritas lemak perut Anda disebut lemak visceral, yang terletak lebih dalam dari lemak tubuh lainnya.

Hal ini membuatnya lebih berbahaya dibandingkan lemak tubuh lainnya. Namun Anda tidak perlu terlalu khawatir, karena ada beberapa jenis teh yang dinilai ampuh untuk membakar lemak perut.

Teh secara alami mengandung banyak antioksidan dan senyawa tumbuhan berbeda yang telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, beberapa di antaranya secara khusus terbukti membantu menghilangkan lemak di sekitar perut Anda.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini rangkuman informasi dari Eat This Not That, Senin (11/12/2023) berikuit enam teh yang ampuh bakar lemak perut.

1. Teh hijau

Teh hijau mungkin salah satu teh paling terkenal untuk membakar lemak perut. Menurut studi pada 2022 yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health, peserta penelitian yang mengonsumsi teh hijau dalam jumlah besar (empat cangkir atau lebih sehari) memiliki risiko 44 persen lebih rendah terkena obesitas perut dibandingkan peserta yang tidak minum teh hijau.

Sementara pada sebuah studi pada 2008 yang diterbitkan dalam Physiology & Behavior menemukan, peserta obesitas yang secara teratur minum teh hijau kehilangan lebih banyak berat badan secara keseluruhan dibandingkan peserta yang tidak minum teh hijau sama sekali.

Sedangkan dalam studi pada 2009 yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition menemukan bahwa mengonsumsi katekin teh hijau dapat membantu mengurangi lemak perut jika dipadukan dengan olahraga.

2. Teh oolong

Teh lain yang terbukti membantu mengatasi lemak perut adalah teh oolong. Jenis teh ini berasal dari daun yang sama dengan teh hijau dan hitam, tetapi teh tersebut hanya teroksidasi sebagian, sedangkan teh hijau tidak teroksidasi, dan teh hitam mengalami oksidasi penuh.

Penelitian menunjukkan bahwa teh oolong mengandung polifenol yang dikaitkan dengan metabolisme lebih cepat dan mengurangi lemak perut. Sebuah penelitian pada hewan yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa polifenol dalam teh hijau, hitam, dan oolong semuanya memiliki kemampuan untuk membantu menurunkan jaringan lemak visceral.

3. Teh hitam

Laporan pada 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Molecules mengatakan, polifenol yang ditemukan dalam teh hitam memiliki sifat anti-obesitas dan dapat membantu mengurangi berat badan dan lemak visceral. Sedangkan penelitian pada hewan yang disebutkan sebelumnya dari The Journal of Nutrition mencakup teh hitam bersama oolong. dan hijau karena pengaruhnya terhadap lemak perut.