HOME WOMEN HEALTH

5 Minuman Ajaib untuk Miliki Perut Rata, Ada Air Lemon hingga Timun

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |01:00 WIB
5 Minuman Ajaib untuk Miliki Perut Rata, Ada Air Lemon hingga Timun
Minuman ini bisa bantu miliki perut ideal. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MINUMAN terbaik untuk membuat perut rata memang menjadi hal yang banyak dicari oleh masyarakat. Hal ini lantaran setiap orang ingin memiliki badan ideal dengan perut rata atau tidak buncit.

Selain demi penampilan, seseorang tidak ingin memiliki perut buncit demi kesehatan. Pasalnya, perut buncit ternyata memiliki risiko lebih tinggi terkena berbagai penyakit mulai dari diabetes hingga stroke.

Minuman merupakan hal yang sederhana. Namun, minuman memainkan peran penting dalam pengelolaan berat badan. Dari meningkatkan metabolisme, meningkatkan pencernaan hingga mengekang nafsu makan. Dengan mengonsumsi minuman yang tepat, maka tubuh akan menjadi lebih kencang, lemak perut pun hilang.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang minuman yang bisa membuat perut rata, berikut ini Trista Best RD seorang ahli diet terdaftar di Balance One Supplements memperkenalkan sepuluh minuman terbaik untuk membantu Anda mencapai perut rata. Namun perlu diingat, pilihan-pilihan ini bukanlah obat mujarab yang menjamin hasil instan.

Merangkum dari Eat This Not That, Senin (11/12/2023), berikut ulasannya.

1. Air lemon

Air lemon kaya akan vitamin C yang mendukung proses oksidasi lemak tubuh Anda. Minum air lemon hangat di pagi hari dapat meningkatkan metabolisme dan meningkatkan rasa kenyang sehingga berpotensi mencegah makan berlebihan di kemudian hari.

Air lemon

“Air lemon rendah kalori dan dapat membantu pencernaan dan detoksifikasi. Ini juga menambah rasa pada air biasa, membuatnya lebih nikmat untuk diminum," kata Best.

2. Teh jahe

Teh jahe dipercaya dapat meredakan sakit perut, meredakan kembung, dan mengurangi peradangan pada saluran pencernaan. Manfaat ini mendukung perut rata dengan mencegah masalah pencernaan yang dapat menyebabkan kembung sementara.

“Jahe memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat membantu pencernaan, berpotensi mengurangi kembung dan membuat perut lebih rata,” ucap Best.

3. Air timun

Air yang mengandung mentimun bisa menjadi alat yang berguna untuk menghidrasi dan mengatur berat badan. Sebab, mentimun terdiri dari lebih dari 95 persen air. Ketika dibuat menjadi infused water maka akan sangat menghidrasi. Selain itu, buah timun ini mengandung senyawa yang dapat membantu mengendalikan nafsu makan sehingga berpotensi mengurangi asupan kalori secara keseluruhan.

“Air infus mentimun menyegarkan dan rendah kalori,” kata Best. “Ini dapat membantu Anda tetap terhidrasi dan mungkin memiliki efek diuretik ringan.”

