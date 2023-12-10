Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Resep Nasi Goreng Sehat Tanpa Micin

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |19:30 WIB
Resep Nasi Goreng Sehat Tanpa Micin
Ilustrasi untuk resep nasi goreng sehat tanpa micin (Foto: Freepik)
A
A
A

RESEP nasi goreng sehat tanpa micin ternyata sangat mudah dibuat siapa saja. Dengan begitu Anda dapat mengonsumsi hidangan lezat dan sehat tanpa khawatir dengan bahan tambahan berbahaya.

BACA JUGA:

Resep Kue Almond Brown Butter, Cocok Camilan untuk Natalan 

Nasi goreng merupakan salah satu hidangan populer di Indonesia. Namun, harus diakui banyak nasi goreng yang dijual dengan mengandalkan micin. Beberapa bahkan menambahkan bahan tambahan yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan pembeli.

Namun Anda dapat membuat nasi goreng sendiri jika ingin menikmati nasi goreng yang sehat tanpa micin. Berdasarkan berbagai sumber, Minggu (10/12/2023), berikut adalah resep nasi goreng sehat tanpa micin yang sangat lezat.

Bahan-bahan yang diperlukan:

  • 2 porsi nasi putih (sebaiknya nasi dingin yang sudah matang)
  • 2 butir telur
  • 3 batang daun bawang, iris tipis
  • 1 buah wortel, dipotong dadu kecil
  • 1/2 cangkir kacang polong
  • 2 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 3 siung bawang merah, haluskan
  • 2 siung bawang putih, iris tipis
  • Garam secukupnya
  • Merica secukupnya
  • Minyak untuk menggoreng

