Kenapa Jerawat Tak Sembuh-Sembuh? Ini Penjelasan Dokter

PERMASALAHAN jerawat yang terjadi pada sejumlah remaja kebanyakan, biasanya menjadi suatu momok yang menjengkelkan bagi sebagian orang. Jerawat yang sering kali timbul dan kerap kali sulit dihilangkan, terkadang bisa membuat penampilan seseorang terganggu dibuat.

Dokter Spesialis Kecantikan sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan jerawat yang sulit dihilangkan kebanyakan adalah jerawat hormon, dan biasanya memang terjadi pada wanita ketika pubertas, menstruasi, hamil, ataupun menopause.

“Namanya aja jerawat hormon, jadi ini tuh disebabkan karena adanya perubahan hormon,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikToknya @nadialaydrus, Minggu (10/12/2023).

Menurutnya, ada beberapa perbedaan mendasar ketika jerawat itu timbul. Pada remaja jerawat akan lebih banyak muncul di area T zone, sedangkan pada kelompok dewasa di area dekat mulut, rahang, dan dagu.

Lebih lanjut, dr Nadia mengatakan jerawat hormon terbagi menjadi dua macam yaitu jerawat ringan dan jerawat berat, tergantung dari seberapa parah sumbatan pori-pori ataupun produksi minyak di wajah tersebut.

Lantas bagaimana solusinya?

Tentu saja dalam beberapa kasus, penggunaan skincare sangat disarankan. Karena berfungsi sebagai pengatur sebum atau minyak berlebih dalam wajah.

“Anda juga perlu mengonsumsi suplemen yang mengandung zinc,” ucap dr Nadia.