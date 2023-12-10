Mengenal Anemia, Penyakit yang Dialami Hanung Bramantyo

ARTIS sekaligus sutradara Hanung Bramantyo mengalami anemia yang menyebabkan kadar hemoglobin (Hb) dalam tubuhnya merosot.

Usut punya usut, anemia yang dialami Hanung Bramantyo yakni karena mengalami pendarahan selama dua minggu ketika buang air besar (BAB). Akibat pendarahan tersebut, dia lantas kerap mengalami gejala berupa kepala yang mendadak pusing.

“Dimulai dari mendadak pup saya pendarahan selama dua minggu. Setelah itu kepala mendadak pusing,” ujar Hanung, melalui Instagramnya, @hanungbramantyo, Minggu (10/12/2023).

Akibat pendarahan yang cukup lama tersebut, Hanung harus kehilangan banyak darah sehingga membuat kadar hemoglobin (Hb) tubuhnya menurun hingga di angka delapan dari kadar normal yakni 13-16.

Usai didiagnosis mengalami anemia, dia lantas langsung dirawat di rumah sakit dan harus menjalani tranfusi penambahan darah sebanyak tiga kantong.

“Ternyata kadar Hemoglobin (Hb) saya tembus angka delapan dari normal 13-16. Alhasil saya langsung masuk UGD. Tubuh saya langsung di gelontor tiga pack darah,” katanya.

Lantas, apa saja gejala umum pada anemia? Apakah hanya karena pendarahan saat BAB seperti yang dialami Hanung Bramantyo? Berikut ulasannya, dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada, Minggu (10/12/2023).

Anemia merupakan kondisi rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Hemoglobin adalah protein di dalam sel darah merah yang tugasnya membawa oksigen ke sel-sel di dalam tubuh.

Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK-KMK UGM, dr. Yasjudan Rastrama Putra, Sp.PD mengatakan bahwa anemia sering dikenal dengan gejala 5L: lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai.