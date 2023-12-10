Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Anemia, Penyakit yang Dialami Hanung Bramantyo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |04:00 WIB
Mengenal Anemia, Penyakit yang Dialami Hanung Bramantyo
Mengenal penyakit anemia (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ARTIS sekaligus sutradara Hanung Bramantyo mengalami anemia yang menyebabkan kadar hemoglobin (Hb) dalam tubuhnya merosot.

Usut punya usut, anemia yang dialami Hanung Bramantyo yakni karena mengalami pendarahan selama dua minggu ketika buang air besar (BAB). Akibat pendarahan tersebut, dia lantas kerap mengalami gejala berupa kepala yang mendadak pusing.

“Dimulai dari mendadak pup saya pendarahan selama dua minggu. Setelah itu kepala mendadak pusing,” ujar Hanung, melalui Instagramnya, @hanungbramantyo, Minggu (10/12/2023).

Akibat pendarahan yang cukup lama tersebut, Hanung harus kehilangan banyak darah sehingga membuat kadar hemoglobin (Hb) tubuhnya menurun hingga di angka delapan dari kadar normal yakni 13-16.

Usai didiagnosis mengalami anemia, dia lantas langsung dirawat di rumah sakit dan harus menjalani tranfusi penambahan darah sebanyak tiga kantong.

“Ternyata kadar Hemoglobin (Hb) saya tembus angka delapan dari normal 13-16. Alhasil saya langsung masuk UGD. Tubuh saya langsung di gelontor tiga pack darah,” katanya.

Lantas, apa saja gejala umum pada anemia? Apakah hanya karena pendarahan saat BAB seperti yang dialami Hanung Bramantyo? Berikut ulasannya, dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada, Minggu (10/12/2023).

Anemia merupakan kondisi rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Hemoglobin adalah protein di dalam sel darah merah yang tugasnya membawa oksigen ke sel-sel di dalam tubuh.

Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK-KMK UGM, dr. Yasjudan Rastrama Putra, Sp.PD mengatakan bahwa anemia sering dikenal dengan gejala 5L: lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement