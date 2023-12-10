Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH
878

5 Tips Intermitten Fasting untuk Pemula, Bisa Turunkan Berat hingga Tingkatkan Kesehatan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |02:04 WIB
5 Tips Intermitten Fasting untuk Pemula, Bisa Turunkan Berat hingga Tingkatkan Kesehatan
Intermitten Fasting. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PUASA intermiten atau intermittent fasting merupakan pilihan diet yang cukup digandrungi masyarakat. Metode diet ini seperti membatasi asupan makanan harian Anda pada jangka waktu tertentu.

Para pelaku diet intermitten fasting ini mengklaim bahwa ini adalah cara yang mudah, nyaman, dan berkelanjutan untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Intermittent fasting sendiri ialah pembatasan asupan makanan dan minuman berkalori hingga delapan jam per hari. Anda tidak makan selama 16 jam tersisa, meski Anda tetap diperbolehkan minum air putih dan minuman tanpa kalori lainnya, seperti kopi atau teh biasa.

Diet ini juga menjadi populer untuk menurunkan berat badan dan peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Nantinya, para pelaku diet intermittent fasting harus membuat jendela makan dan puasa. Bila Anda tertarik dan ingin mencoba cara diet dengan metode intermittent fasting ini, boleh sekali untuk dicoba.

Namun, tentu ada beberapa cara yang perlu diperhatikan bagi Anda yang baru ingin memulai intermitten fasting. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya dilansir Healthline, Minggu (10/12/2023).

Intermiten fasting

1. Memilih Jendela Makan

Tips pertama ialah memilih jendela makan. Untuk pemula, mulailah dengan memilih jendela 8 jam dan membatasi asupan makanan Anda pada rentang waktu tersebut.

Jendela waktu intermitten fasting yang populer meliputi:

Pukul 07.00 hingga 15.00

Pukul 09.00 hingga 17.00

Pukul 24.00 hingga 20.00

Pukul 14.00 hingga 22.00

2. Buat Daftar Makanan dan Rencana Makan

Untuk memaksimalkan potensi manfaat kesehatan dari diet Anda, penting untuk tetap mengonsumsi makanan dan minuman bergizi utuh selama melakukan intemittent fasting.

Mengonsumsi makanan kaya nutrisi membantu melengkapi pola makan Anda dan membentuj berat badan yang sehat. Cobalah menyeimbangkan setiap makan dengan seperti sayur, buah, protein dan biji-bjian. Makanan tersebut bisa disantap tepat di jendela makan Anda ya!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163819/diet-5c0Q_large.jpg
5 Cara Diet yang Benar dan Aman, Tetap Jaga Metabolisme Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161727/diet-plKZ_large.jpg
Mulai Diet dengan Cara yang Tepat, Intip Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/483/3153456/benarkah_sarapan_telur_rebus_bisa_bikin_kurus_ini_faktanya-1OuF_large.jpg
Benarkah Sarapan Telur Rebus bisa Bikin Kurus? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/483/3128398/3_jenis_diet_sehat_yang_ngetren_setelah_liburan_lebaran-GuW8_large.jpg
3 Jenis Diet Sehat yang Ngetren Setelah Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/483/3108397/makin_populer_ini_5_manfaat_cuka_apel_untuk_kesehatan_tubuh-xZra_large.jpg
Makin Populer, Ini 5 Manfaat Cuka Apel untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/483/3101157/5_resep_salad_sayur_untuk_diet_praktis_dan_mudah_dibuat_di_rumah-GDKz_large.jpg
5 Resep Salad Sayur untuk Diet, Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement