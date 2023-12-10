Jika Terkena Covid EG.5 Apakah Harus Isolasi Mandiri?

ADA banyak masyarakat yang tentunya bertanya-tanya jika terkena Covid EG.5 apakah harus isolasi mandiri? Karena kini sedang merebak Covid EG.5 yang merupakan sub varian dari SARS-CoV-2 jenis Omicron.

BACA JUGA:

Kasus Pneumonia dan Covid-19, Naik Transportasi Umum Wajib Masker?

Terdapat indikasi bahwa EG.5 menyebar dengan lebih mudah dibandingkan dengan strain sebelumnya. Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan jumlah infeksi COVID-19 menjadi 22.094 dari 10.726 kasus. Diketahui EG5 menjadi sub-virus yang mendominasi kasus Covid di Singapura.

Oleh karena itu, jika terkena Covid EG.5 apakah harus isolasi mandiri?

Melansir Yale Medicine, Minggu (10/12/2023) Dr. Scott Roberts, seorang spesialis penyakit menular di Yale Medicine, menyatakan bahwa belum ada bukti yang menunjukkan bahwa EG.5 menyebabkan kasus COVID-19 lebih buruk dari varian sebelumnya.

Meskipun demikian, Covid EG5 menimbulkan gejala serupa dengan sub-varian virus Corona lainya. Covid EG5 cenderung menginfeksi saluran pernapasan bagian atas, menyebabkan pilek, sakit tenggorokan, dan gejala mirip gangguan pernafasan.

Dr. Scott Roberts juga menjelaskan orang berusia 65 tahun ke atas atau yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah berisiko lebih tinggi menularkan virus. Oleh karena itu sangat disarankan untuk isolasi mandiri jika teridentifikasi terserang virus Covid EG5.

Seseorang yang terdiagnosa positif Covid sebaiknya melakukan isolasi mandiri selama 10 hari setelah timbulnya gejala pertama. Selama periode ini, hindarilah kontak dengan orang lain untuk mencegah penyebaran virus.