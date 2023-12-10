Ribuan Ikan Sarden Mati di Jepang, Dampak Limbah Nuklir Fukushima?

FENOMENA menyeramkan terjadi di bibir pantai yang ada di kota Hakodate, Hokkaido, Jepang pada 7 Desember 2023 lalu. Tiba-tiba saja bibir pantai tersebut terselimuti dengan ribuan ikan yang seolah mati massal.

Ribuan ikan sarden dan beberapa jenis ikan lainnya mati tergeletak sehingga menutup bibir pantai tersebut. Bahkan bisa dibilang ikan-ikan yang mati tersebut tergeletak di bibir pantai sepanjang satu kilometer.

Dilaporkan Japan News, Minggu (10/12/2023) ini saat ini pemerintah kota setempat tengah menyelidiki apa penyebab ribuan ikan tersebut mati massal.

Mereka juga tengah berpikir keras bagaimana membersihkan bibir pantai yang sudah dikerubungi oleh ribuan ikan yang telah mati itu.

"Saya sering melihat ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Tapi saya tidak pernah melihat hingga sebanyak ini dalam satu waktu," ujar seorang nelayan yang tidak disebutkan namanya dikutip Japan News.

Sementara Takashi Fujioka, peneliti Hakodate Fisheries Research Institute kepada Japan Today membenarkan fenomena ikan mati memang bukan hal yang asing. Hanya saja dia baru pertama kali melihat dalam jumlah yang sangat besar seperti yang terjadi di Hakodate.

Dia menganalisa engatakan ikan-ikan tersebut mungkin dikejar oleh ikan yang lebih besar, kelelahan karena kekurangan oksigen saat bergerak dalam kelompok yang padat, dan tersapu ombak. Ikan tersebut juga mungkin tiba-tiba memasuki perairan dingin selama migrasi dan menyebabkan mereka mati.