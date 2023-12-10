10 Destinasi Wisata Indonesia Pernah Dikunjungi Artis Korea, Candi Prambanan hingga Gili Trawangan

SETIDAKNYA terdapat 10 tempat wisata di Indonesia yang pernah dikunjungi artis Korea hingga idol Kpop.

Deretan tempat wisata ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2024 nanti.

Penasaran apa saja deretan temapt wisata tersebut? Berikut 10 destinasi wisata Indonesia yang pernah dikunjungi artis Korea;

1. Pantai Sikuai, Sumatera Barat

Tak hanya Yogyakarta, artis sekaligus idol Kpop, Kim Se Jeong pernah mengunjungi Pantai Sikuai, Sumatera Barat, saat syuting Law of the Jungle.

Kim Se Jeong/Tengah di Pantai Sikuai, Sumbar (Foto: Ist)

2. Monumen Nasional (Monas), Jakarta

2PM pernah berkunjung ke Monas pada 2013. Kala itu mereka menghabiskan waktu berkeliling kota Jakarta usai tampil di Music Bank yang digelar di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

3. Museum Tekstil Jakarta

Selanjutnya giliran boyband NCT, mereka adalah Haechan, Jaemin, Renjun, Jeno, Chenle dan Jisung pernah berkunjung ke Museum Tekstil di Jakarta. Di sana mereka belajar mengenai sejarah sekaligus diajarkan membatik oleh pihak museum.

Lee Seung Gi di Candi Prambanan (Foto: CoppaMagz)

4. Candi Prambanan, Yogyakarta

Pesona Candi Prambanan, Yogyakarta berhasil memikat hati beberapa idol K-Pop seperti Lee Seung Gi, Super Junior dan TVXQ yang sempat berkunjung di 2019. Momen mereka berlibur dan belajar mengenai candi pun terabadikan di YouTube milik SMTOWN.

5. Pantai Timang, Yogyakarta

Aktor sekaligus komedian Lee Kwang Soo pernah menjajal wisata ekstrem yakni menyebrangi Pantai Timang Yogyakarta.

Bersama rekannya, Jeon So Min mereka ditantang untuk menyelesaikan misi dari variety show Running Man. Sacara bergantian Lee Kwang Soo dan Jeon So Min menyebrangi Pantai Timang dengan alat gondola dan hantaman ombak besar.