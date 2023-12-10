Intip Keindahan Curug Dengdeng, Surga Tersembunyi di Cisompet Garut

Curug Dengdeng di Kecamatan Cisompet, Garut, Jawa Barat (Foto: dok. Parhan Aja)

KABUPATEN Garut, Jawa Barat memiliki banyak lokasi destinasi wisata alam. Salah satunya adalah Curug Dengdeng di Kecamatan Cisompet.

Air terjun yang berlokasi di Kampung Harendong, Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet ini memiliki pesona yang sangat menawan. Memiliki tinggi sekitar delapan meter, aliran air di Curug Dengdeng sangat deras, terlebih di musim penghujan.

Panorama alam Curug Dengdeng lebih akan terasa sangat indah jika tersorot langsung sinar matahari. Cahaya alami akan membuat tebing curug tampak berwarna kekuning-kuningan.

Paduan warna hijau pada air yang jernih di bawah Curug Dengdeng pun akan memberikan sensasi tersendiri bagi siapapun yang berenang.

Meski sangat indah, pengunjung yang ingin menikmati dinginnya air Curug Dengdeng mesti berhati-hati.

Sebab, lubuk dari curug ini terbilang cukup dalam. Suasana asri lingkungan sekitar curug akan membuat siapapun yang datang merasakan rileks.

(Foto:dok. Ian Rakhiruchi)

Udara sejuk dengan panorama persawahan dan hutan di sekelilingnya akan membuat pengunjung ingin berlama-lama saat singgah di Curug Dengdeng.

Diperlukan waktu sekira dua jam perjalanan dari pusat Kabupaten Garut menuju Curug Dengdeng tersebut. Pemandangan perkebunan teh hingga hutan akan menemani siapa saja yang hendak mendatangi destinasi air terjun di Kecamatan Cisompet itu.

Rute yang dipilih bisa mengikuti alur jalan antara Cikajang dan Pameungpeuk. Ketika berada di wilayah Cisompet, pengunjung dengan mudah bisa mendapatkan informasi mengenai Curug Dengdeng Desa Margamulya.

Lokasinya kurang lebih dapat ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 500 meter dari Kampung Haredong.