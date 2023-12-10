Perkuat Pelestarian Budaya Lokal, Sandiaga Ingin Festival Pesona Minangkabau Jadi Event Kelas Dunia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan Festival Pesona Minangkabau 2023 sebagai event pesona wisata dan budaya Minangkabau terbesar di Sumatera Barat.

"Festival Pesona Minangkabau ini sudah tiga kali masuk dalam Karisma Event Nusantara. Melalui festival ini kita ingin terus menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya kita," kata Sandi di Istana Pagaruyung, Jumat, 8 Desember 2023 lalu seperti dikutip dari website resmi Kemenparekraf.

Karisma Event Nusantara (KEN) merupakan program Kemenparekraf yang merangkum calendar of event dari seluruh daerah di Indonesia selama setahun yang dipromosikan secara khusus.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Masuknya Festival Pesona Minangkabau 2023 yang berlangsung pada 7-10 Desember 2023 dalam KEN menjadi momentum yang baik untuk mempromosikan pesona wisata dan budaya Tanah Datar, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatra Barat.

Kegiatan Festival Pesona Minangkabau 2023 berlangsung di dua tempat yakni di Istana Pagaruyung dan Lapangan Cindua Mato.

Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya unik yang ada dan masih berkembang di tengah-tengah masyarakat, pawai budaya, pagelaran seni, pagelaran songket, pameran benda-benda pusaka, pameran ekonomi kreatif, desa wisata, pasar kuliner tempo dulu, dan berbagai lomba permainan anak nagari serta pacu jawi.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Selain itu, festival ini juga menghadirkan ragam produk ekonomi kreatif khas Minangkabau seperti kuliner dan produk lainnya.

"Ini adalah event wisata dan budaya terbesar di Sumatera Barat dan beragam atraksi ada produk lokal UMKM. Dengan semangat inovasi, adaptasi dan kolaborasi, kita mendorong agar penyelenggaraannya di tahun depan dapat ditingkatkan menjadi skala internasional," tuturnya.

"Sehingga dapat terus mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dengan semangat pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," tambah Sandi.