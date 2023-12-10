5 Tips dan Trik Menghilangkan Bau Tak Sedap pada Jengkol

JENGKOL atau jering merupakan salah suku polong-polongan yang dikenal juga sebagai makanannya suku Betawi. Karena ditemui hampir di berbagai menu makanan, mulai dari semur hingga yang dilalap begitu saja.

Namun, dengan rasanya yang khas, seringkali makanan satu ini kerap dihindari karena aromanya yang kuat. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin mencoba makanan satu ini, namun ragu karena aromanya yang menyengat mungkin Anda bisa mencoba untuk mengolahnya sendiri.

Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (10/12/2023) berikut beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan

1. Rendam dalam Air Garam

Kupas dan bersihkan jengkol dengan benar, lalu Rendam jengkol dalam air garam selama beberapa jam sebelum dimasak. Garam dapat membantu mengurangi bau yang tidak diinginkan.

2. Rebus dengan Daun Salam

Masukkan daun salam saat merebus jengkol. Aroma daun salam dapat membantu menetralisir bau jengkol yang kuat.

3. Rebus dengan daun jeruk

Sama halnya seperti daun salam, daun jeruk juga membantu mengurangi bau yang berlebihan dari jengkol. Disarankan agar jengkol dikupas terlebih dahulu dan dipotong-potong ketika akan direbus agar baunya hilang lebih banyak.

4. Gunakan Bahan Penghilang Bau Alami

Tambahkan bahan alami seperti jahe, serai, atau lengkuas saat memasak jengkol. Bahan-bahan ini dapat memberikan aroma yang menyegarkan.