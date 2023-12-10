Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips dan Trik Menghilangkan Bau Tak Sedap pada Jengkol

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |22:55 WIB
5 Tips dan Trik Menghilangkan Bau Tak Sedap pada Jengkol
Tips menghilangkan bau jengkol. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

JENGKOL atau jering merupakan salah suku polong-polongan yang dikenal juga sebagai makanannya suku Betawi. Karena ditemui hampir di berbagai menu makanan, mulai dari semur hingga yang dilalap begitu saja.

Namun, dengan rasanya yang khas, seringkali makanan satu ini kerap dihindari karena aromanya yang kuat. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin mencoba makanan satu ini, namun ragu karena aromanya yang menyengat mungkin Anda bisa mencoba untuk mengolahnya sendiri.

Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (10/12/2023) berikut beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan

1. Rendam dalam Air Garam

Kupas dan bersihkan jengkol dengan benar, lalu Rendam jengkol dalam air garam selama beberapa jam sebelum dimasak. Garam dapat membantu mengurangi bau yang tidak diinginkan.

Jengkol

2. Rebus dengan Daun Salam

Masukkan daun salam saat merebus jengkol. Aroma daun salam dapat membantu menetralisir bau jengkol yang kuat.

3. Rebus dengan daun jeruk

Sama halnya seperti daun salam, daun jeruk juga membantu mengurangi bau yang berlebihan dari jengkol. Disarankan agar jengkol dikupas terlebih dahulu dan dipotong-potong ketika akan direbus agar baunya hilang lebih banyak.

4. Gunakan Bahan Penghilang Bau Alami

Tambahkan bahan alami seperti jahe, serai, atau lengkuas saat memasak jengkol. Bahan-bahan ini dapat memberikan aroma yang menyegarkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150329/jengkol-LFJt_large.jpg
Pemuda 29 Tahun Divonis Gagal Ginjal Usai Pesta Jengkol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/298/2841127/5-tips-hilangkan-bau-jengkol-dari-mulut-gampang-dan-ampuh-GjdpArgJhg.jpg
5 Tips Hilangkan Bau Jengkol dari Mulut, Gampang dan Ampuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/13/298/2610899/5-artis-cantik-doyan-makan-jengkol-ada-ariel-tatum-hingga-tyas-mirasih-ZrXi7G9xCG.jpg
5 Artis Cantik Doyan Makan Jengkol, Ada Ariel Tatum hingga Tyas Mirasih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/19/298/2280524/3-trik-menghilangkan-bau-jengkol-tak-merusak-rasa-kok-gWMrefs5aD.jpg
3 Trik Menghilangkan Bau Jengkol, Tak Merusak Rasa Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/12/298/2276788/tips-masak-jengkol-agar-tidak-bau-boGFaGTQUk.jpg
Tips Masak Jengkol agar Tidak Bau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/10/298/2275743/tak-selamanya-buruk-ternyata-ini-3-manfaat-jengkol-lho-EYZOyT1dtG.jpg
Tak Selamanya Buruk, Ternyata Ini 3 Manfaat Jengkol Lho!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement