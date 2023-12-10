AYAM menjadi salah satu bahan protein hewani yang kerap diolah dan digemari orang di Indonesia. Selain harganya murah, Ayam cenderung mudah diolah dengan berbagai rempah khas nusantara.
Ada berbagai cara untuk mengolah ayam agar dapat disajikan sebagai hidangan yang lezat dan tidak membosankan. Salah satu menu ayam yang cukup populer dan hampir tak pernah membosankan ini adalah ayam penyet cabai ijo.
Dalam artikel ini, Chef Devina Hermawan akan membagikan resep ayam penyet cabai ijo yang cukup spesial dan tentunya tak kalah enak, karena menggunakan ayam yang diungkep terlebih dahulu. Menu ini paling nikmat disajikan dengan nasi putih hangat dan pastinya dijamin nagih.
Resep Ayam Penyet Cabe Ijo
Bahan:
850 gr ayam utuh
Bahan bumbu halus:
5 siung bawang putih
8 siung bawang merah
3 butir kemiri
1 sdm ketumbar
6 cm kunyit
5 cm lengkuas
2 cm jahe
100 ml minyak
50 ml air
Bahan lainnya:
3 lembar daun salam
4 lembar daun jeruk
2 batang serai, geprek
400 ml air
2 sdt garam
2 sdt kaldu jamur / penyedap
2 sdt gula pasir
¼ sdt merica
Bahan sambal hijau:
3 siung bawang putih
6 siung bawang merah
50 gr cabai rawit hijau
12 buah cabai keriting hijau
¾ sdt garam
¾ st gula pasir
¾ sdt kaldu jamur
3 sdm minvak panas jeruk limau