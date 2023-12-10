Resep Ayam Penyet Cabe Ijo, Bikin Napsu Makan Bertambah

AYAM menjadi salah satu bahan protein hewani yang kerap diolah dan digemari orang di Indonesia. Selain harganya murah, Ayam cenderung mudah diolah dengan berbagai rempah khas nusantara.

Ada berbagai cara untuk mengolah ayam agar dapat disajikan sebagai hidangan yang lezat dan tidak membosankan. Salah satu menu ayam yang cukup populer dan hampir tak pernah membosankan ini adalah ayam penyet cabai ijo.

Dalam artikel ini, Chef Devina Hermawan akan membagikan resep ayam penyet cabai ijo yang cukup spesial dan tentunya tak kalah enak, karena menggunakan ayam yang diungkep terlebih dahulu. Menu ini paling nikmat disajikan dengan nasi putih hangat dan pastinya dijamin nagih.

BACA JUGA: Resep Nasi Goreng Sehat Tanpa Micin

Resep Ayam Penyet Cabe Ijo

Bahan:

850 gr ayam utuh

Bahan bumbu halus:

5 siung bawang putih

8 siung bawang merah

3 butir kemiri

1 sdm ketumbar

6 cm kunyit

5 cm lengkuas

2 cm jahe

100 ml minyak

50 ml air

Bahan lainnya:

3 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

2 batang serai, geprek

400 ml air

2 sdt garam

2 sdt kaldu jamur / penyedap

2 sdt gula pasir

¼ sdt merica

Bahan sambal hijau:

BACA JUGA: Resep Makan Pagi Tilapia Cream Soup

3 siung bawang putih

6 siung bawang merah

50 gr cabai rawit hijau

12 buah cabai keriting hijau

¾ sdt garam

¾ st gula pasir

¾ sdt kaldu jamur

3 sdm minvak panas jeruk limau