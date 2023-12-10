4 Alasan Pekerja Lapangan Harus Miliki Sepatu Safety, Salah Satunya Bisa Menunjang Penampilan

SEPATU safety mungkin selalu identik digunakan oleh para pekerja di industri konstruksi hingga manufaktur. Namun, seiring perkembangan zaman, kini banyak produsen sepatu safety yang mulai meluncurkan koleksi sepatu dengan desain yang kekinian.

Ya, sepatu safety kini telah mengalami transformasi signifikan. Tidak hanya fokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga pada aspek ergonomis dan gaya. Bahkan, dengan desain yang lebih simpel namun tetap kekinian, membuat sepatu safety juga bisa dikenakan untuk keseharian. Terlebih, bagi Anda yang kerja di lapangan.

Nah, berikut beberapa alasan mengapa para pekerja lapangan perlu punya sepatu safety, sesuai pemaparan yang dijelaskan oleh King Power Safety di ekshibisi Manufacturing Indonesia 2023, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, baru-baru ini.

1. Desain yang lebih ergonomis dan fashionable

Managing Director King Power Safety, Peter Yao mengungkapkan bahwa saat ini sepatu safety tidak hanya fokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga pada aspek ergonomis dan gaya.

Layaknya sepatu pada umumnya, kini banyak produsen sepatu safety menciptakan desain sepatu yang lebih ramping dan nyaman.

“Dengan begitu, Anda khususnya para pekerja lapangan merasa lebih nyaman selama berjam-jam mengenakan sepatu tersebut, tanpa mengenyampingkan tingkat perlindungan,” tuturnya.

2. Desain anti-fatigue

Banyak pekerja di industri tertentu yang dituntut harus berdiri atau berjalan dalam waktu yang lama. Nah, desain sepatu safety yang mengurangi kelelahan kaki menjadi tren penting.

Pasalnya, safety shoes umumnya punya inovasi seperti bantalan khusus dan teknologi penyerap kejut. Inovasi ini bisa mengurangi ketegangan pada kaki dan kaki bagian bawah, memastikan pekerja tetap nyaman sepanjang hari.