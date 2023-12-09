Gaya Celine Evangelista Tampil Serba Pink di IMA 2023 Bikin Netizen Terpesona

AJANG Indonesian Music Award (IMA) 2023 dihadiri oleh sejumlah musisi dan artis papan atas, salah satunya adalah Celine Evangelista. Dalam acara itu, Celine tampil anggun dalam busana kebaya modern.

Dia memilih seuntuhan warna pink pada busananya sehingga terlihat lebih girlie. Mengenakan busana serba pink, Celine juga terlihat membawa hand bag warna senada. Dia terlihat berpose yang membuatnya terlihat makin anggun.

"Manungsa mung ngunduh wohing pakarti (manusia hanya mengunduh hasil kerajinannya saja)," tulis Celine dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @celine_evangelista.

Lewat tangan dingin fashion stylist Wanda Hara, Celine nampak anggun dalam balutan kebaya modern berwarna dan rok batik rancangan desainer Anaz. Rok tersebut memiliki belahan tinggi sehingga tetap memancarkan keseksiannya.

Sementara itu, tampilan rambutnya terlihat disanggul modern dengan model poni dicurly. Mantan istri Stefan William ini menambahkan aksesori untuk menunjang penampilannya.

Paras Celine makin cantik dengan makeup flawless karya MUA Ryan Ogilvy. Makeup yang dipakai Celine ini menggunakan warna-warna pink soft sehingga membuatnya terlihat lebih fresh dan awet muda.