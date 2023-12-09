Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Istri Denny Caknan, Bella Bonita Maternity Shoot di Pantai Cantik Gak Ada Obat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |01:32 WIB
Potret Istri Denny Caknan, Bella Bonita Maternity Shoot di Pantai Cantik Gak Ada Obat
Bella Bonita. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELLA Bonita memang tengah menikmati momen bahagianya mengandung buah hati dari pernikahannya dengan Denny Caknan. Pasangan ini tak sabar menanti kelahiran sang buah hati.

Untuk mengabadikan momen selama mengandung, Bella Bonita pun menjalani maternity shoot. Momen ini dia lakukan di sela-sela babymoon di Bali. Momen maternity shoot Bella Bonita dibagikan di laman Instagramnya. Dia nampak cantik mengenakan dress berwarna putih sambil duduk di pantai.

Berikut potret Bella Bonita saat maternity shoot, seperti dilansir dari Instagram @bellabonita_r.a.

Pamer baby bump

Bella Bonita

Potret Bella Bonita terlihat cantik dalam balutan dress berwarna putih dengan aksen lace transparan. Dia nampak pose duduk sambil menunjukkan baby bumpnya yang sudah semakin membesar.

Buah hatinya tumbuh sehat

Bella Bonita

Dalam caption di postingan itu, Bella Bonita mengaku janin di dalam kandungannya tumbuh dengan sehat. Menurutnya kehadiran buah hatinya ini sumber kekuatan baginya.

“Di saat kita harus perang mood, kamu kasih tendangan kecilmu yang selalu buat mama Illa jadi kuat. Sehat-sehat di perut ya nak,” ucap Bella.

Tatapan penuh cinta

Bella Bonita

Momen Bella Bonita saat pose duduk di pinggir pantai. Dia nampak pose memegang perut buncitnya sambil memberikan tatapan penuh cinta ke janin yang ada di dalam kandungannya.

Halaman:
1 2
      
