HOME WOMEN LIFE

Potret Livy Renata ke Bali Main Speedboat, Tato Ular di Pinggul Bikin Gagal Fokus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |00:32 WIB
Potret Livy Renata ke Bali Main Speedboat, Tato Ular di Pinggul Bikin Gagal Fokus
Livy Renata. (Foto: Instagram)
LIVY Renata terlihat tengah menikmati liburan di Bali bersama teman-temannya. Momen liburan itu pun dia bagikan di laman Instagramnya.

Banyak keseruan yang Livy dan teman-temannya lakukan, mulai dari berjemur hingga bermain water sports. Penasaran seperti apa potret Livy Renata saat libur? Berikut rangkumannya dari Instagram @livyrenata.

Tampil seksi pakai baju renang

Livy Renata

Potret Livy Renata saat pose di atas boots sambil berjemur di bawah terik matahari. Di foto ini dia terlihat seksi memakai swim shirt warna pink dengan model cut out. Baju renang tersebut nampak manis dengan aksen ruffle. Di foto ini Livy pose menoleh ke samping sambil mencepol rambutnya.

Main water sports

Livy Renata

Kebersamaan Livy Renata bersama temannya saat bermain wahana water sports. Di foto ini dia pose di atas jetski sambil pose hot. Selain jetski, dia juga bermain water sports lainnya.

Pose kepanasan

Livy Renata

Pada foto selanjutnya Livy Renata nampak pose kepanasan di atas boots. Dia terlihat menaruh kedua tangannya di dahi untuk menghalau sinar matahari. Meski demikian, wajah bahagia Livy begitu terpancar melihat keindahan laut Pulau Dewata.

Telusuri berita women lainnya
