Potret Livy Renata ke Bali Main Speedboat, Tato Ular di Pinggul Bikin Gagal Fokus

LIVY Renata terlihat tengah menikmati liburan di Bali bersama teman-temannya. Momen liburan itu pun dia bagikan di laman Instagramnya.

Banyak keseruan yang Livy dan teman-temannya lakukan, mulai dari berjemur hingga bermain water sports. Penasaran seperti apa potret Livy Renata saat libur? Berikut rangkumannya dari Instagram @livyrenata.

Tampil seksi pakai baju renang

Potret Livy Renata saat pose di atas boots sambil berjemur di bawah terik matahari. Di foto ini dia terlihat seksi memakai swim shirt warna pink dengan model cut out. Baju renang tersebut nampak manis dengan aksen ruffle. Di foto ini Livy pose menoleh ke samping sambil mencepol rambutnya.

Main water sports

Kebersamaan Livy Renata bersama temannya saat bermain wahana water sports. Di foto ini dia pose di atas jetski sambil pose hot. Selain jetski, dia juga bermain water sports lainnya.

Pose kepanasan

Pada foto selanjutnya Livy Renata nampak pose kepanasan di atas boots. Dia terlihat menaruh kedua tangannya di dahi untuk menghalau sinar matahari. Meski demikian, wajah bahagia Livy begitu terpancar melihat keindahan laut Pulau Dewata.