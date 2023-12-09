Gaya Hidup Super App BRImo, Mudahkan Nasabah untuk Bertransaksi

Sore itu, Heder kebingungan untuk mentransfer uang kepada anaknya yang berada di Sorong, Papua. Maklum, dengan usia yang sudah mencapai 70 tahun, pria ini harus berjalan cukup jauh untuk mencapai lokasi anjungan tunai mandiri (ATM) BRI.

Sekadar untuk mengecek uang pensiunan pun, Heder dan istri terpaksa harus mendatangi kantor BRI Unit Cinere. Iya dengan usia yang tidak muda lagi, ia pun enggan repot dalam menggunakan ponsel pintarnya.

"Meski pakai Android, saya hanya butuh WA (WhatsApp) untuk berkomunikasi dengan anak saya," tutur Heder dengan terkekeh kekeh.

Apalagi saat ini, sang istri bernama Lina yang sudah setia bertahun-tahun mendampingi dirinya, harus menjalani operasi pengapuran. Alhasil, aktivitas dirinya semakin tidak leluasa untuk berpergian jauh.

Hidup di rumah bersama, memang membuat mereka harus bahu membahu dalam menjalani kesehariannya. Keterbatasan yang ada membuat dirinya bingung ketika ingin melihat saldo ataupun metransfer uang kepada sang anak.

Hingga akhirnya, Heder diperkenalkan dengan aplikasi BRI Mobile (BRImo). Aplikasi yang diluncurkan BRI sejak Februari 2019 itu, mengubah pandangan hidupnya dalam bertransaksi.

Dengan sabar, petugas BRI yang memperkenalkan BRImo sekaligus mengedukasi fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kesulitan dirinya saat akan mentransfer uang sebesar Rp85 juta untuk kebutuhan sang anak pun teratasi.

Dengan menggunakan fitur transfer di aplikasi BRImo, Heder bisa melakukan transaksi seperti transfer uang ke bank mana pun hanya dengan satu klik. Tidak hanya itu, pengecekan uang yang ada di saldo rekening miliknya pun tidak perlu lagi mencari ATM atau kantor unit yang berlokasi jauh dari rumahnya.

Memang aplikasi BRImo dapat memanjakan nasabah dari bank berplat merah itu. Sebut saja fitur tarik tunai yang bisa langsung ambil uang di mana pun baik di ATM tanpa menggunakan kartu, Indomaret, maupun Agen BRILink terdekat.

Belum lagi aplikasi Top Up yang bisa melakukan pengisian BRIZZI, pembelian voucher Game, pembeli pulsa/data, hingga Dompet Digital. Untuk pembayaran tagihan pun nasabah BRI tidak lagi pusing karena pembayaran asuransi, BRIVA, cicilan, kartu kredit, pembayaran listrik, PDAM, hingga pembayaran TV kabel pun bisa dengan satu jari.

Jika hobi treveling, BRImo pun memberikan kemudahan kepada nasabah untuk membayar tiket kereta api dan kereta cepat Whoosh. Untuk pebayaran iuran BPJS dan melakukan donasi pun juga tidak lagi pusing, karena dapat dengan mudah dilakukan dengan BRImo.

Belum lama ini, BRI meluncurkan BRImo Festival yang digelar hingga 31 Desember 2023 ini. Para nasabah memiliki kesempatan untuk mendapatkan mobil impian dengan pengumpulan point yang akan diundi pada Januari 2024 mendatang.

Nasabah bisa mendapatkan point dari setiap pembukaan rekening tabungan, giro, hingga registrasi BRImo baru. Untuk nasabah lama pun tidak perlu khawatir, karena penambahan rekening kelipatan Rp100 ribu bisa memperoleh point.

Tidak sampai di sana, keuntungan lainnya pengguna BRImo yakni mendapatkan cashback sebesar 10% atau maksimal Rp10.000 dari setiap transaksi QRIS minimal Rp50.000. Jadi semua kebutuhan dan keperluan nasabah, dapat diarikan solusinya dengan penggunaan BRImo.

Wajah sumringah pun terpancar dari Heder dan istri. Ia pun kini bisa dengan mudah dan praktis dalam bertransaksi di manapun dan kapan pun.

"Terima kasih ya mas dan mba, aplikasi BRImo ini akan saya gunakan selalu," tutunya dengan bahagia.