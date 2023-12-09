Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Hangout Bernuansa Alam di Jakarta

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |07:05 WIB
5 Rekomendasi Hangout Bernuansa Alam di Jakarta
Rekomendasi hangout nuansa alam di Jakarta. (Foto: Instagram)
A
A
A

HANGOUT di Jakarta tidak harus datang ke kafe dengan nuansa estetik saja. Ada pula dengan nuansa alam dan sangat cocok bagi kamu yang suka dengan alam terbuka.

Tempat-tempat ini juga begitu sejuk, sehingga Anda yang datang bisa betah berlama-lama sambil menikmati hidangan yang lezat. Anda pun bisa datang ke sini bersama teman, keluarga maupun pasangan.

Mengutip dari berbagai sumber, Minggu (10/12/2023) berikut rekomendasi hangout bernuansa alam di Jakarta.

1. Little Talk Bistro

Hangout

(Foto: Instagram @littletalkbistro)

Terletak di Jalan. RS. Fatmawati Raya No.45, tempat ini buka setiap hari dari Senin-Jumat dari jam 8 pagi sampai 10 malam dan Sabtu-Minggu buka dari jam 7 Pagi sampai 10 malam. Anda bisa mencoba breakfast bersama keluarga di sini karena tempat ini memang buka dari pagi.

Anda juga bisa pilih indoor maupun outdoor. Tempatnya super nyaman, cocok sekali jika kamu mau membawa keluarga untuk hangout ke sini.

2. Yoisho Japanese Restaurant

Hangout 

(Foto: Instagram @yoishojakarta)

Yoisho Japanese Restaurant memiliki konsep restoran Jepang modern. Di sini Anda bisa memilih indoor atau outdoor. Suasananya nyaman sekali.

Buat Anda yang tertarik dengan makan makanan Jepang bersama keluarga, teman, atau pasangan bisa langsung saja datang ke Yoisho Japanese Restaurant. Menu di sini tidak hanya sushi saja, tetapi ada ramen dan masih banyak menu Jepang lainnya yang wajib kamu coba.

Halaman:
1 2
      
