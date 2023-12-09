Siti Atikoh Ganjar: Orangtua Kerjakan PR Anak Itu Contoh Budaya Korupsi

SITI Atikoh Ganjar menyebutkan orangtua yang mengerjakan PR anak-anak, mereka sama saja melakukan dan mengajatkan tindakan korupsi.

Secara bersamaan, perilaku ini menandakan orangtua mencontohkan tindak korupsi pada anak. Sebab, orangtua menyalahgunakan kekuasaan, seharusnya PR dikerjakan oleh anak-anak malah dikerjakan orangtua.

"Secara tidak sadar itu sedang memapar mengkontaminasikan anak budaya koruptif. Kalau itu tugas anak, ya anak yang mengerjakan, bukan kita (orangtua)," kata Siti Atikoh dalam acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

"Kalau mereka tidak mengerjakan, mereka mendapat hukuman dari sekolah. Ya enggak apa-apa karena mereka bersalah. Jadi anak tahu kalau saya tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, ada feedback ke saya," lanjutnya.

Tentu saja hal-hal kecil seperti ini tidak boleh disepelekan. Sebab, bisa menjadi pemicu korupsi yang lebih besar di masa yang akan datang. Untuk itu, orangtua harus mulai mempertegas dalam mengajarkan hak dan kewajiban pada anak. Hal ini boleh diajarkan pada anak sejak usia 4 tahun.

"Yang paling efektif untuk ditanamkan umur 4 sampai 9 tahun, anak itu mulai dikenalkan hak dan kewajibannya. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatannya," tutur Situ Atikoh lagi.