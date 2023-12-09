Potret Jennifer Dunn Pakai Gaun Backless, Istri Faisal Harris yang Punya Tato di Punggung

JENNIFER Dunn memang sudah tidak lagi eksis di dunia entertainment. Namun, segala bentuk aktivitasnya masih bisa terlihat di akun Instagramnya.

Termasuk ketika bersama dengan suami, Faisal Harris. Meski sudah tidak lagi eksis, tapi kecantikan ibu satu anak tetap terlihat. Bahkan pada beberapa unggahannya, dia terlihat berani dengan mempelihatkan tato di bagian punggungnya.

Berikut potret Jennifer Dunn yang dikutip dari akun Instagram-nya pada Minggu (10/12/2023).

1. Punggung mulus

Pada foto ini terlihat Jennifer Dunn berpose dari samping yang memperlihatkan belahan gaun, sehingga terlihat kaki mulusnya. Selain itu, gaun backless ini memperlihatkan bagian punggungnya yang juga sangat mulus dengan warna kulit cerah dimilikinya.

2. Pamer tato

Tidak hanya pamer punggung, ternyata di balik itu ada sebuah tato yang dimiliki Jennifer ketika dia menghadap ke belakang. Sebuah tato yang membentuk gambar seperti wanita bersayap itu terlihat jelas di bagian tengah punggungnya.