Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Ganjar: Budaya Anti Korupsi Bisa Diajarkan pada Anak Sejak 4 Tahun

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:30 WIB
Siti Atikoh Ganjar: Budaya Anti Korupsi Bisa Diajarkan pada Anak Sejak 4 Tahun
Siti Atikoh Ganjar, (Foto: MPI/Devi Ari)
A
A
A

SITI Atikoh menyampaikan betapa pentingnya memupuk budaya anti korupsi sejak anak usia dini. Istri dari calon presiden 2024 Ganjar Pranowo ini menegaskan, ujung tombak budaya anti korupsi ada pada keluarga.

Maka budaya dan pemahaman anti korupsi ini bisa diajarkan sejak anak usia 4 tahun oleh para anggota keluarga,

 BACA JUGA:

"Karena di keluarga lah mulai ditanamkan pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan keagamaan,” kata Siti Atikoh dalam acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023)

“Itu menjadi benteng yang dalam melakukan apapun ada konsekuensi baik konsekuensi secara pribadi maupun konsekuensi kepada yang Maha Kuasa,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Mengenalkan korupsi pada anak tidak langsung tentang mengambil uang seperti yang dilakukan orang biasa pada umumnya. Orangtua bisa mengenalkan budaya anti korupsi pada anak dengan mengenalkan hak dan kewajiban.

"Yang paling efektif untuk ditanamkan umur 4 sampai 9 tahun, anak itu mulai dikenalkan hak dan kewajibannya. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatannya," jelas Siti Atikoh lagi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement