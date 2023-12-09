Siti Atikoh Ganjar: Budaya Anti Korupsi Bisa Diajarkan pada Anak Sejak 4 Tahun

SITI Atikoh menyampaikan betapa pentingnya memupuk budaya anti korupsi sejak anak usia dini. Istri dari calon presiden 2024 Ganjar Pranowo ini menegaskan, ujung tombak budaya anti korupsi ada pada keluarga.

Maka budaya dan pemahaman anti korupsi ini bisa diajarkan sejak anak usia 4 tahun oleh para anggota keluarga,

BACA JUGA:

"Karena di keluarga lah mulai ditanamkan pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan keagamaan,” kata Siti Atikoh dalam acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023)

“Itu menjadi benteng yang dalam melakukan apapun ada konsekuensi baik konsekuensi secara pribadi maupun konsekuensi kepada yang Maha Kuasa,” sambungnya.

BACA JUGA:

Mengenalkan korupsi pada anak tidak langsung tentang mengambil uang seperti yang dilakukan orang biasa pada umumnya. Orangtua bisa mengenalkan budaya anti korupsi pada anak dengan mengenalkan hak dan kewajiban.

"Yang paling efektif untuk ditanamkan umur 4 sampai 9 tahun, anak itu mulai dikenalkan hak dan kewajibannya. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatannya," jelas Siti Atikoh lagi.